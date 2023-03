La Veterinaria que hace domicilios

La doctora veterinaria Catalina Barquero, quien ofrece este servicio desde hace un par de años bajo el nombre de Vet Plus, nos comenta los múltiples beneficios que tiene su servicio tanto para las mascotas como para los familiares o tutores:

Disminución del estrés y miedo de nuestros gatos y perros ya que están en su ambiente seguro

Menor exposición a fuentes de infección, especialmente en cachorros.

Mayor comodidad y optimización del tiempo al no tener que desplazarse con la mascota.

La atención en casa es más cálida y personalizada, se toma el tiempo necesario para que la mascota se sienta cómoda.

El manejo que se le da a la mascota durante la consulta es respetuoso y empático, esto implica juegos y premios que permite realizar una consulta armoniosa con ellos.

De ser necesario, se traslada a la mascota al centro hospitalario para procedimientos (exámenes complementarios, cirugías, internamiento, etc).

Seguimiento de pacientes, después de cada visita se mantiene una estrecha comunicación con el familiar de la mascota, para darle un seguimiento del estado de salud o ante posibles dudas.

La medicina preventiva reduce la probabilidad de enfermar de las mascotas y garantiza una excelente calidad de vida.

Pero eso no queda ahí, el concepto que ejerce la doctora es un poco diferente a las típicas consultas veterinarias, ella le llama medicina preventiva integral, esto quiere decir que además de ejercer la parte clínica donde se revisa al paciente, se valora la parte alimentaria, social y ambiental como un todo. Estos factores deben de ir de la mano para garantizar el bienestar de la mascota. Es decir, si nosotros le damos un alimento de buena calidad con la cantidad adecuada, el ambiente que los rodea le permite expresar su comportamiento natural y lo resguarda de posibles peligros, además de conocer sus necesidades sociales, estimularlos de manera positiva, y por último manteniendo los controles médicos al día, nos garantizamos que la probabilidad de enfermar sea menor, dando una excelente calidad de vida permitiendo que vivan muchos años con nosotros.

Algunos de los servicios que ofrece Vet + son:

· Consulta médica a domicilio

· Teleconsulta médica

· Vacunación y desparasitación

· Limpiezas dentales

· Cirugías ambulatorias

· Exámenes de laboratorio

· Tramites de exportación

· Asesorías

Chequeo médico periódico

Aunque a veces parece que nos hablan, lo cierto es que no, y no nos pueden decir que les duele algo, se sienten raros o tienen alguna incomodidad, recuerden que el umbral de dolor de nuestras mascotas por lo general es alto y el que no lloren o se quejen no quiere decir que estén bien. Hay muchísimas enfermedades que hasta cuando están muy avanzadas empiezan a presentar síntomas, que en muchísimos casos con los chequeos anuales o semestrales -si son geriátricos- podemos diagnosticar una enfermedad antes de que sea muy tarde.

"Check list" de un chequeo anual médico:

· Revisión general por parte del médico veterinario

· Aplicación de vacunas anuales

· Desparasitación si lo amerita

· Exámenes de sangre

· Ultrasonido

Las 5 libertades de bienestar animal

La Doctora hace hincapié en que los familiares sean consciente e intencionales en los cuidados de las mascotas. Porque la prevención inicia desde casa, cualquier persona que tenga una mascota debe conocer las 5 libertades de bienestar animal, las cuales son:

1. Libre de sed y hambre

2. Libre de dolor, lesión o enfermedad

3. Libre de incomodidades físicas

4. Libre de miedo y estrés

5. Libre de expresar su comportamiento natural

Alterar estas libertades o alguna de ellas puede desencadenar problemas físicos, emocionales y psicológicos que son reflejados en su conducta.

La doctora Barquero enfatiza en la necesidad de que desde el más chico hasta el más grande de la casa aprenda a cuidar correctamente a estos seres vivos, que dependen de nosotros, y que no se les vea como un juguete.

Como parte del servicio a domicilio, Barquero ofrece asesorías a familias o empresas, ya que es importante que las personas conozcan las características y necesidades del tipo de especie de la mascota que tienen o desean tener. Los animales son seres sintientes, no son personas, no son juguetes; el cuido de un gato es muy diferente al de un perro, esto se tiende a confundir mucho y caemos en errores serios donde el mayor perjudicado es el perro o el gato.

“Aprovecho mucho las redes sociales, para compartir contenido educativo y los casos de mis pacientes, creo que es una forma muy bonita de concientizar y educar. Me hace feliz ver cómo crece el interés de las personas en querer aprender y entender a su mascota; he visto que el tomarme el tiempo para explicarles, el porqué de las recomendaciones que uno como médico veterinario da, las personas lo agradecen y es reconfortante saber que posiblemente les ayude a mejorar la calidad de vida de sus mascotas”. — Doctora Catalina Barquero.

Otro punto muy importante para las familias amantes de sus mascotas, es que deben tener un conocimiento base ante una eventual emergencia o urgencia, mientras se recurre al médico veterinario, porque ese tiempo entre el momento del accidente hasta ser atendido por un profesional en muchos casos puede ser de vida o muerte. Los accidentes pasan en el momento que menos esperamos, en un paseo en la montaña, o en la playa, en el parque de perros o en la casa, en horarios donde el veterinario puede que no se encuentre o estemos lejos de una clínica veterinaria. Deben saber qué hacer si su mascota se corta, se intoxica, lo atropellan, se pelea con otro animal, lo pica una abeja, entre otros. Esta información debe ser dada por un médico veterinario donde se le explique en detalle cómo actuar ante estas posibles situaciones y sobre todo tener a la mano los materiales y medicamentos necesarios.

Es ahí donde la doctora vio la necesidad de que las personas con mascotas tengan un botiquín, y basándose en los accidentes más frecuentes diseño un botiquín para perros y gatos, donde da la opción de personalizarlo de acuerdo con las características y necesidades de cada mascota.

8 consejos antes de adoptar una mascota

Por último, la Doctora nos hace unas recomendaciones sobre la tenencia de una mascota. Incorporar una mascota a nuestra familia no es una decisión que se debe tomar a la ligera, porque seremos responsables del bienestar emocional, físico y psicológico de un ser vivo, que va depender completamente de nosotros.

· Debemos pensar muy bien qué tipo de mascota se adaptaría a nosotros y a nuestro estilo de vida.

· Tenemos que tomar en cuenta el espacio disponible, el tiempo que podemos dedicarle, nuestra capacidad económica, si hay miembros de la familia sensibles o con alguna discapacidad, el tipo de ambiente que le podemos dar, en donde pueda expresar su comportamiento natural y exista una convivencia sana.

· Tamaño: Este factor determina varios puntos a considerar, ya que entre más grande sea la mascota, mayor va ser el espacio que ocupe en nuestros hogares, mayor gasto económico tendrá (comida, medicamentos, etc.).

· Clima: Es un factor importante, ya que hay razas que toleran más el calor que otras, lo mismo pasa como el frío.

· Invertir en tu educación como propietario responsable es tan importante como la educación de tu perrito o gatito. Ya que muchas veces tendemos a educar como si fueran personas y como si ellos nos entendieran.

· Niños: los animales no son juguetes y no podemos pretender que los niños sepan cómo se deben tratar sin enseñarles y mucho menos hacerlos responsables de su cuido. Es frecuente atender lesiones, heridas e incluso casos de muerte en mascotas por una mala manipulación de menores de edad.

· Casa alquilada: Este factor es elemental para considerar, determina en muchos casos la permanencia de una mascota en el hogar, ya que es muy frecuente el abandono de ellos en mudanzas debido a la prohibición de mascotas por parte del arrendador o consideran que su nueva casa no cuenta con el espacio necesario para tenerlo.

· Si no estás seguro de querer o poder con esa responsabilidad, NO compres, NO adoptes.

