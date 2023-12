Jóvenes nicaragüenses desplazados de manera forzada presentan Declaratoria F200

“Foro 200: Una generación en resistencia”, bajo este nombre, se reunieron jóvenes nicaragüense el pasado, martes 12 de diciembre, en el Auditorio de la Fundación Omar Dengo, para presentar una declaratoria con la que buscan hacer un llamado a las autoridades costarricenses a fin de mejorar su condición en el país.

Según los participantes del Foro, su situación en Costa Rica muchas veces se vuelve más compleja al enfrentar la xenofobia que se institucionaliza a través de discursos oficiales que estigmatizan a extranjeros.

“Juventudes campesinas, indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, lgbtes, feministas, estudiantiles y política nicaragüenses...en Costa Rica...buscan su libertad a través de la protección internacional...Las juventudes migrantes nicaragüenses estamos dispuestas a ser partícipes de las transformaciones sociales para lograr (nuestra) integración plena...Hacemos un llamado a (la sociedad costarricense y la comunidad internacional) para que reconozcan nuestras voces...”, un extracto de la Declaratoria aprobada este martes 12 de diciembre.

Una de las participantes en la actividad fue Diana Carballo, ella es nicaragüense, activista y defensora de los derechos humanos, que vive en Costa Rica desde el 2021.

Ella trabajaba en su país de origen como educadora de matemáticas. A partir del 2018 se sumó a las protestas en contra de la dictadura de Ortega por el tema de asesinatos, reformas y tema ambiental, hacía protestas ciudadanas, hasta que un día su familia le avisó que la policía había llegado de manera violenta a su casa con una orden de captura con la que se le acusaba de ciberdelito por expresar discursos de odio en sus redes sociales. A partir de ese momento ella decide buscar refugio y venir a Costa Rica, sin embargo asegura que le ha costado hacer una nueva vida debido a las limitaciones legales que ha tenido para incorporarse de lleno y con todos los derechos a la sociedad en este país.

Supe que a un amigo la policía lo detuvo y está preso. Yo no pude volver a mi casa, me tuve que movilizar a un lugar seguro pero quisiera realizarme profesionalmente aquí. Ha sido un proceso duro, no he podido insertarme como quisiera, llevo más de dos años esperando respuesta de mi refugio. Eso hace que se me haga difícil el tema de salud y me convierte en alguien vulnerable aquí en Costa Rica.

— Diana Carballo, líder nicaragüense exiliada en Costa Rica.