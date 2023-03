Geometry C: La experiencia de probar el nuevo SUV 100% eléctrico de Geely ¡un chuzo!

Desde que aprendí a manejar, siempre había querido vivir la experiencia de manejar un carro eléctrico, no solamente por el hecho de que sin duda estos vehículos son el futuro de la industria automotriz, sino también porque considero que es una de las mejores alternativas para movilizarnos de una manera más amigable con el ambiente.

Hace algunos días recibí una invitación por parte de Geely para conocer su nuevo vehículo, el Geometry C, el primer SUV 100% eléctrico que trae la marca a Costa Rica. Muy emocionado acepté la propuesta y llegado el día me dirigí a la agencia de VEINSA Motors en Curridabat para iniciar el testdrive. Con un poco de incertidumbre y curiosidad, llegué cerca de las 8:30 am a la agencia, donde me recibieron con las instrucciones de uso del vehículo y la ruta recomendada a seguir.

Mis primeras impresiones del vehículo: ¡Un chuzo!, sin duda el Geometry C es un carro cuyo diseño sobrio y elegante da la impresión de estar conduciendo un carro del futuro. Siguiendo la tendencia vanguardista que ha implementado Geely durante los últimos años, el Geometry C tiene una estética de diseño única con elementos muy llamativos como manijas al ras, cálipers fluorescentes, focos led de nuevo diseño, focos traseros con fondo gris y carcasas transparentes.

Una vez que me entregaron las llaves del vehículo pude conocer su interior y la sorpresa no fue menor, sin duda es un carro que lleva la innovación en su ADN y que ofrece una experiencia de confort desde el momento en el que se toma el volante. En su diseño interior, la forma hexagonal está presente en todo el vehículo, lo cual junto con sus detalles en gris y blanco, le dan un toque de diseño muy vanguardista y novedoso.

¡Finalmente llegó el momento de conducir! Tras una explicación sobre el uso del vehículo, presioné el botón de inicio, ajusté el asiento, seleccioné mi playlist favorita en la radio y después de un par de vueltas a la redonda para familiarizarme con el vehículo, me dispuse a conducir hasta Poás de Alajuela. Ya dentro del vehículo, pude apreciar con mayor detalle uno de sus principales atractivos: su imponente techo panorámico IMAX, el cual filtra la radiación solar durante el día y permite disfrutar del cielo estrellado durante la noche.

(Albert Marín )

A pesar de las tradicionales presas de la capital y la entrada a Alajuela, la experiencia de manejo fue sumamente placentera: a la hora de conducir, el Geometry C se percibe como un carro sumamente robusto, con bastante potencia (puede pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 7, 7 segundos), pero muy silencioso a la vez. Su pantalla táctil de 12 pulgadas permite controlar una variedad de opciones, incluido el modo de conducción, lo cual facilita el manejo. Asimismo, sus 8 parlantes BOSE ofrecen una experiencia de audio envolvente y su sistema de filtración ecológica de aire AQS crea un espacio interno de respiración puro, permitiendo un ambiente íntimo y lleno de confort. No recuerdo haber estado tan cómodo y tranquilo en una presa, como en esta ocasión.

Luego de poco más de una hora de viaje desde Curridabat, comencé a subir en ruta hacia Poás. Durante el ascenso, el Geometry C no necesitó más que un pequeño empuje del pedal para subir con total facilidad y llevarme sano y salvo hasta mi destino. De hecho, una de sus principales características es la seguridad, tanto en su es estructura interna como la que ofrece a la hora de conducir, con facilidades como la asistencia para el mantenimiento del carril, el control de crucero adaptativo, el control de descenso y el elemento más destacable, su cámara 540°AR, que amplía la perspectiva a la hora de manejar, ayudando a reducir los accidentes y eliminando los puntos ciegos del vehículo.

(Albert Marín )

Finalmente, y tras una parada estratégica en uno de los tradicionales restaurantes de Fraijanes para recargar -no el vehículo, sino la energía del conductor- llegué hasta las faldas del imponente Volcán Poás. De esta manera, pude recorrer con suma facilidad más de 65 km de distancia, con la batería a más del 85%. Gracias a su autonomía de 550 km/h, el Geometry C posee una duración de batería extraordinariamente larga, con un máximo poder de 150 kW y la capacidad de cargar de 20% a 80%, en tan solo 42 minutos.

No podía irme de Poás sin realizar otra parada para comprar las deliciosas fresas y queso palmito de la zona y aprovechar para disfrutar de la excepcional vista del Valle Central que ofrece el lugar. Posterior a eso, retomé mi viaje de regreso hasta Curridabat, recorriendo poco más de 130 km y aún con carga suficiente para otro escape del bullicio capitalino.

Sin duda, el Geometry C me permitió disfrutar de una experiencia de manejo sumamente cómoda y segura, con un vehículo apto para manejar tanto en ciudad como en montaña.

·Autonomía: 550 km/h · Motor: 100% eléctrico · Aceleración: 0 a 100 km/h en menos de 7,7 segundos · Modos de conducción: Eco, Eco+ y Sport · Carga: 20% a 80% de batería en 42 minutos

Otras características: Pantalla digital 12″ Full Color, techo panorámico, cámara 540º, cargador inalámbrico para celular.

Si desea conocer el nuevo SUV eléctrico de Geely, el Geometry C está disponible en las agencias Geely de Curridabat y La Uruca, además de las ocho agencias de VEINSA Motors en el país. Asimismo, para más información puede visitar el sitio web www.geely.cr