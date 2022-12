Promoción Veinsa Vamos con Vos a Qatar cerró con broche de oro

La promoción “Vamos con Vos a Qatar” que realizó Veinsa Motors durante 4 meses, con el fin de llevar a un solo ganador o ganadora a vivir la fiesta más grande del fútbol, el mundial Qatar 2022, cerró con broche de oro. La mecánica para participar era muy sencilla, únicamente debían tomarse una fotografía en los marcos que Veinsa Motors tenía en todas sus sucursales alrededor del país o en las giras que realizaban, subirla al Facebook de Vamos Ticos y etiquetar a @nacion.com y @VeinsaCostaRica.

El ganador de esta promoción José Adolfo Salas, quien disfrutó de este premio que lo llevó a vivir una experiencia durante 12 días, todo pago y con acceso a vivir los partidos de la Sele, nos cuenta sobre su experiencia de esos días y lo que fue vivir la emoción y la adrenalina del fútbol de primera mano.

Entre sus inolvidables experiencias se encuentra el ambiente multicultural que vivió durante todos esos días, el compartir con diferentes personas de otros países como de México y Brasil, además de lo interesante que fue vivir una experiencia de cultura tan diferente a la nuestra y sus restricciones.

También tuvo la oportunidad de compartir con un grupo de personas ticas que tiene como tradición ir a los mundiales, y en esta oportunidad viajaron con la misma agencia de viajes con la que iba el ganador.

Además de haber tenido la oportunidad de ir a los 3 partidos de la Selección Nacional, Salas asistió a los partidos de Korea y Ghana, Inglaterra y Estados Unidos, lo cual fue una experiencia bastante nueva y diferente para el ganador.

José Adolfo, quien es fanático del fútbol desde pequeño, tenía como sueño ir a un mundial, entre sus planes al de Estados Unidos, aunque jamás pensaba que su sueño se le iba hacer realidad tan pronto, a un país como Qatar y con todo pago.

El ganador de la promoción, agradeció a Veinsa por esta oportunidad, que lo llevó a vivir una inolvidable experiencia.

“Jamás me imagine que ir a ver un partido de fútbol nacional me iba a dar la oportunidad de vivir un mundial, apenas vi la promoción decidí participar y cuando me avisaron que había sido el ganador no lo podía creer, este tipo de promociones son reales y recomiendo a las personas participar, yo participé y me queda esta gran experiencia de haber ido por primera vez a un mundial”.

— José Adolfo Salas, ganador de la promoción Vamos con Vos a Qatar, de Veinsa Motors.