Aproveche precios y financiamiento únicos en el BMW y MINI Fest

La llegada del BMW y MINI Fest trae una oportunidad única para los interesados en adquirir vehículos de alta gama con interesantes beneficios del 18 al 28 de abril.

Este evento exclusivo, organizado por Red Motors, distribuidor de las marcas europeas en el país, ofrece precios especiales y condiciones de financiamiento excepcionales para los clientes que buscan experiencias de conducción premium.

BMW Mini

Además, durante el Fest las sucursales tendrán horarios y actividades especiales para quienes los visiten.

Destacando la visión de las marcas hacia la movilidad sostenible, el BMW Fest tendrá condiciones inmejorables en su selección de autos eléctricos. Modelos como el BMW ix3 y el iX tendrán una tasa de financiamiento desde 4,90%. Estos dos autos cuentan con entrega inmediata, ideal para los compradores que no pueden esperar. Además, dentro del paquete de beneficios se suma el mantenimiento incluido por 3 años y la garantía por 4 años.

BMW Mini

Por otro lado, el modelo BMW iX1 ofrece una opción de cuota desde $561, mientras que el iX2, tendrá un precio desde $69.900. Para los modelos i4 y i5, el BMW Fest ofrece un 0% de prima.

Todos los autos eléctricos cuentan con una garantía de cuatro años, mantenimientos incluidos por tres años. Modelos como el iX1, iX2, i4, i5 y el nuevo X5 cuentan con BMW Connected Drive (sujeto a restricciones), una aplicación disponible para iOS y Android con la que se puede acceder de forma remota a una serie de funciones del vehículo, entre ellas, la navegación de los destinos alcanzados o almacenados, la comprobación del tiempo de viaje actual, la posibilidad de desbloquear o bloquear el auto, accionar la bocina y las luces, encender el aire acondicionado antes de entrar en el carro. Para las versiones eléctricas se podrá supervisar el estado de la batería y la planificación remota. Además mediante My BMW, el cliente podrá agendar su cita de servicio con Red Motors.

Los modelos de gasolina también tendrán condiciones especiales. Vehículos como el X3, X4 y X5, tendrán disponibles paquetes de accesorios, con garantía de cuatro años y entrega inmediata.

Dentro de los accesorios que se incluirán dentro de los 3 tipos de paquetes: Familiar que incluye porta equipaje de techo, racks, malla para baúl, adaptador para tablet, organizador de viaje; Adventure que cuenta con gancho de remolque, racks y alfombra para maletero y Deportivo (exclusivo para X5) con porta bicicletas, racks, caja multiuso plegable, malla de baúl, llavero de cuero M.

“En el BMW Fest nos enfocamos en brindar a nuestros clientes una experiencia única y personalizada con condiciones de financiamiento excepcionales y una selección diversa de vehículos que satisfagan las necesidades y deseos de cada conductor. Este evento representa nuestro compromiso continuo de superar las expectativas de nuestros clientes y proporcionarles el lujo y la calidad que merecen”, aseguró Juan Ignacio Sansó, gerente de ventas BMW.

En el BMW y MINI Fest las sucursales de la marca tendrán horarios especiales. A partir del 18 de abril las salas de Uruca y Escazú operarán de lunes a miércoles de 8 a.m. a 6 p.m. Jueves y viernes el horario será de 8 a.m. a 9 p.m. Sábados de 9 a.m. a 9 p.m. y domingo de 10 a.m. a 6 p.m. La sede de Pinares trabajará en horario regular.

Lleve un MINI hoy y comience a pagar en un año

MINI también tiene ofertas inmejorables este mes. Por ejemplo, el modelo MINI ELECTRIC está disponible con dos opciones de financiamiento. La primera opción incluye una prima desde $2.000 y sin cuota por un año, con una tasa fija del mes 1 al 60 de 8.00%.

La segunda opción ofrece una prima desde $2.000 y una cuota desde $537, con una tasa fija del 5,75% del mes 1 al 24. Esta condición aplica con BMW Financial Services, la unidad financiera de BMW Group. Este modelo cuenta con entrega inmediata y garantía por 4 años.

Otra de las novedades que tiene la marca para el MINI Fest es el inicio de la preventa del Nuevo MINI Countryman Eléctrico con un precio desde $65.900. Este vehículo se presentó el pasado mes de marzo y cuenta con nuevas dimensiones, que lo hacen aún más grande, tiene un diseño moderno y aventurero, una potente motorización, tecnología avanzada y funciones de seguridad mejoradas. La versión eléctrica tiene un rango de hasta 462 km (WLTP).

El nuevo MINI Countryman cuenta también con MINI Connected Drive, que comparte las mismas funcionalidades que la aplicación de BMW.

“En MINI, nuestra misión es ofrecer vehículos que no solo sean emocionantes de conducir, sino que también reflejen el estilo de vida y la personalidad de nuestros clientes. En el MINI Fest, presentamos una variedad de modelos que encarnan el espíritu inconfundible de MINI: audaz, distintivo y lleno de carácter”. — Jaime Carvajal, gerente de ventas MINI Costa Rica.

El MINI Fest se realizará únicamente en el Pop Up Store de la marca, ubicado en Escazú contiguo a la sucursal BMW. Los fines de semana habrá actividades especiales para los clientes, entre ellas, un Saturday Training a cargo de RAW Fitness el 20 y 27 de abril y las MINI Sessions que tendrán invitados a artistas del Rock Fest como Pedro Capmany, Carolina, Lawrence Casal. Además quienes visiten el showroom con su mascota quedarán participando por ser el Embajadog de MINI en el mes de abril.

Estas son algunas de las características de los modelos BMW y MINI que participarán en el Fest:

BMW iX3:

· Diseño: Elegancia y deportividad combinadas con líneas fluidas y aerodinámicas.

· Tecnología: Sistema BMW eDrive de quinta generación para equilibrio entre agilidad y eficiencia.

· Conectividad: Pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y BMW Live Cockpit Professional.

· Autonomía: Batería de 80 kWh con autonomía de hasta 505 kilómetros en ciclo WLTP.

BMW iX:

· Diseño: Construcción ligera y moderno diseño interior.

· Tecnología: Pantalla iDrive y sistema operativo 8 de BMW.

· Autonomía: Dos versiones con tracción integral y potencia variable.

BMW iX1:

· Diseño: Robusto y comprometido con la sostenibilidad.

· Tecnología: Tecnología de quinta generación BMW eDrive y diseño de batería de alta densidad.

· Autonomía: Potencia combinada de 230 kW/313 hp y autonomía de 417 a 440 kilómetros.

BMW iX2:

· Diseño: Distintivo y aerodinámico.

· Tecnología: Frenado regenerativo adaptativo y función MAX RANGE.

· Autonomía de hasta 449 kilómetros y tecnología de asistencia de conducción.

MINI Electric:

· Diseño: Compacto y elegante, con faros LED automáticos y techo panorámico de cristal.

· Tecnología: Apple Carplay Inalámbrico, navegación profesional para Costa Rica y sistema de audio premium.

· Seguridad: Seis bolsas de aire, cámara HD y sensores de distancia delanteros.

· Autonomía: Batería de Ionlitio de 32.6 kWh de capacidad bruta y 28.9 kWh de capacidad neta.

Nuevo MINI Countryman:

· Diseño: Silueta vertical y minimalista con faros LED y parrilla frontal octogonal.

· Tecnología: Pantalla OLED central de alta resolución y MINI Operating System 9.

· Seguridad: Conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor y estructura de seguridad del vehículo.

· Autonomía: Autonomía de hasta 462 kilómetros y opción de versión 100% eléctrica.

Acerca de BMW Group

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera más de 30 instalaciones de producción y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.

En 2022, BMW Group vendió más de 2.4 millones de vehículos y más de 202,000 motocicletas en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2022 fue de aproximadamente 16.1 mil millones de euros sobre ingresos, que ascienden a 111.2 mil millones de euros. Al 31 de diciembre de 2021, BMW Group contaba con una mano de obra de 118,909 empleados.

El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable. La compañía marcó el rumbo del futuro en una etapa temprana y de manera consistente, haciendo que la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos sean fundamentales para su dirección estratégica, desde la cadena de suministro, pasando por la producción hasta el final de la vida útil de todos los productos.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/