“La experiencia me afectó mucho desde esa misma noche. Cuando encontramos en internet que había mucha información sobre el mismo fenómeno en muchos lugares del mundo, también me di cuenta del suceso en Bélgica, con la Fuerza Aérea de allá, que unos pilotos lo siguieron. Yo me cargué de tanta información, que llegué a un momento que me sacaba de onda. Llegué a tanta información que me llegué a sentir perseguido. Lo tomé como algo personal. Me afectó emocionalmente, me dio insomnio, me daba miedo hacer viajes nocturnos en carreteras solitarias. Procuraba que hubiera uno que otro carro cerca. Iba detrás de un carro para no viajar totalmente solo. Y nos encontrábamos en situaciones en las que viajábamos mucho de noche”.