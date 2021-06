--Por otra parte, están las cookies rastreadoras de rendimiento y análisis, que son más que útiles para los administradores de páginas web, en general. La vasta mayoría de sitios usan Google Analytics para aprender más sobre cómo los usuarios se comportan en su página. Aquí, desde luego, no hay nombres ni datos tan específicos, pero sí se puede saber cuánto duran los usuarios en promedio en equis o ye sección del sitio, a qué le dan click, qué prefieren, qué vale la pena seguir mostrando y qué no, etc.