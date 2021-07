Argentina permite poner ‘género no binario’ en la cédula: qué significa

.

El 21 de julio fue un día crucial para Argentina. Ese país oficializó los registros civiles para personas no binarias. Es decir, los documentos de identidad como la cédula (DNI en Argentina) tendrán la opción “X”, además de las opciones masculina (M) y femenina (F).

Además de Argentina, únicamente Australia, Bangladés, India, Malta, Nepal, Nueva Zelanda y Pakistán reconocen categorías de sexo no binarias en los documentos de identidad, licencias de conducir o certificados de nacimiento o ciudadanía.

Como lo indica uno de los periódicos argentinos más importantes, La Nación, este es el logro de una lucha de la comunidad LGBTIQ+ gaucha y mundial.

En Costa Rica, las informaciones sobre este tema han sido consultadas con interés en nacion.com. Sobre todo cuando Sam Smith visitó Costa Rica en 2020. Y unos días antes de visitarnos, se declaró abiertamente como una persona no binaria.

A continuación detallamos qué significa ser una persona no binaria, pero también desglosamos otras identidades de género, y separamos el significado de esto último, de sexo, género y orientación sexual.

Diferencias importantes: sexo ≠ género ≠ identidad de género ≠ orientación sexual

Nada de esto es lo mismo, y es muy fácil de diferenciar. Vayamos paso a paso.

Ojo: en la siguiente información, el texto que no está en itálico compone una guía práctica y ágil; fácil de leer y entender.

El texto que está en itálico es para ahondar en mayor información sobre lo mencionado. Es una ampliación para quienes tengan más tiempo y/o interés en el tema.

Sexo:

El sexo se refiere al estatus biológico y es casi siempre asignado al nacer, con base a la anatomía externa (órganos genitales). El sexo se categoriza usualmente en masculino o femenino, pero también hay personas intersexo.

Las personas intersexo son aquellas cuyos cuerpos difieren de los cánones corporales, definidos médica y culturalmente como femeninos y masculinos, según la CIDH. Esto se produce generalmente cuando nacen con variaciones cromosómicas, gonadales y anatómicas. Por ejemplo, una persona intersexual puede poseer vulva y vagina, y carecer de útero y ovarios.

“La definición adecuada (de ‘sexo’) hace referencia a las características anatómicas y fisiológicas con las que nacen las personas. Dentro de esta categoría se señala a las mujeres, hombres y personas intersexuales”, apunta la Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional, elaborada por el Gobierno de Ecuador en 2018, y más precisamente por el Consejo Nacional par ala Igualdad de Género del Ministerio de Educación de ese país. (Es un documento muy útil que podés descargar en .pdf aquí: descargar aquí).

Esta guía es una herramienta creada por expertas y expertos en el tema, y la citaremos textualmente a lo largo de este artículo como la ‘Guía de Orientaciones Técnicas’ de Ecuador.

Género:

Se lo define por lo general como una construcción social de normas, comportamientos y roles que varían entre sociedades y a través del tiempo. Generalmente se categoriza como masculino, femenino o no binario.

“Vale notar que el género tiene más posibilidades que solo masculino o femenino. Existen muchas formas de vivir y expresar la masculinidad y la feminidad. Los roles de género tradicionales configuran una estructura de desigualdades en la que generalmente se atribuye a los hombres atributos como la fuerza y la violencia, mientras que a las mujeres se les atribuye la debilidad, la sumisión y el cuidado. Incluso se considera que algunas profesiones son más afines a mujeres o a hombres. (...) A nivel mundial, las estructuras sociales están jerarquizadas desde un orden de género que otorga un valor superior a lo masculino y coloca en posición de subordinación a lo femenino Esto se evidencia en desigualdades como brechas salariales, permisos por maternidad / paternidad, feminización de la pobreza, doble jornada laboral, limitado acceso a servicios de salud, violencia contra las mujeres por ser mujeres, entre otras desigualdades.”, señala la Guía de Orientaciones Técnicas de Ecuador.

--Expresión de género: son las manifestaciones externas de género, expresadas a través del nombre, pronombres, ropa, corte de cabello, comportamiento, voz y/o características corporales de una persona. La sociedad identifica estas señales como masculinas y femeninas, aunque lo que se considera masculino o femenino cambia con el tiempo y varía según la cultura. Por lo general, las personas transgénero buscan alinear su expresión de género con su identidad de género, en vez del sexo que se les asignó al nacer.

Identidad de género:

Es el sentido propio de uno mismo y su género. Ya sea mujer, hombre, ambos o ninguno. La identidad de género no es visible.

Para la mayoría de las personas, la identidad de género se alinea con el sexo asignado al nacer. Pero por ejemplo para las personas transgénero, la identidad de género difiere en diferentes grados del sexo asignado al nacer.

Ojo 2: la identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual.

La identidad de género se refiere al sentido interno que una persona tiene de ser hombre, mujer o algo diferente. Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

La identidad de las personas es un proceso que se construye a lo largo de la vida y que atraviesa por diferentes etapas. Muchas personas no expresan su identidad de género cuando esta es diferente a lo que se espera en una sociedad y cultura. Esto ocurre precisamente porque las expresiones diversas suelen ser motivo de burla, discriminación y violencia.

Hay hasta más de 60 términos que describen diferentes identidades de género o expresiones de género. Este artículo de Healthline describe 64 de estos términos. A continuación describimos algunos de los más comunes:

-- Cisgénero (o solo cis): describe a una persona cuya identidad de género se alinea con su sexo asignado al nacer. La mayoría de las personas en el mundo se relacionan con esta identidad.

(‘cis’ es un prefijo que proviene del latín y quiere decir “del lado de”).

-- Transgénero (o trans): describe a una persona cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Un hombre transgénero, por ejemplo, es alguien que fue encasillado como mujer al nacer, pero cuya identidad de género es masculina.

(‘trans’ es un prefijo que proviene del latín y quiere decir “del lado opuesto de” o bien “a través de).

Algunas personas trans que han cambiado permanentemente sus cuerpos o que buscan hacerlo mediante intervenciones médicas, incluyendo tratamiento hormonal o quirúrgico, prefieren que se les llame ‘transexuales’.

-- No binario y/o genderqueer: describe a una persona que no se describe a sí misma o a su género como encasillable en las categorías hombre o mujer. No se identifica con ninguna de estas categorías.

Quienes sienten que pertenecen a la identidad no binaria son una minoría muchas veces invisibilizada, que se siente incómoda cuando debe marcar la casilla de los géneros tradicionales en los documentos oficiales, y que reclama por una tercera posibilidad. Esta posibilidad ya existe en Argentina.

-- Agénero: describe a una persona que no se identifica a sí misma con ningún género.

-- Pangénero: describe a una persona que se identifica con diversas identidades de género de forma simultánea.

-- Género fluido: describe a una persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que va fluyendo entre ellas (por ejemplo, a veces se siente más cerca de lo tradicionalmente conocido como mujer, y a veces más cerca de lo tradicionalmente conocido como hombre).

Orientación sexual:

La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica o emocional de una persona por otras personas. Todo el mundo tiene una orientación sexual, que es integral a la identidad de la persona.

Una persona no necesita tener experiencia sexual alguna para conocer su orientación sexual.

Ojo 3: la orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género. Son independientes. Una persona puede sentirse identificada con una identidad de género en particular, pero puede tener cualquier orientación sexual. Y una persona puede tener una orientación sexual determinada, pero puede identificarse con cualquier identidad de género.

Ojo 4: una orientación sexual no es una preferencia. Nadie prefiere algo así. Pasa y ya. Y con esto vienen muchos otros temas sociales por la falta de tolerancia, los prejuicios y el odio.

Heterosexual: describe a personas que sienten atracción emocional o sexual hacia personas de un género opuesto al suyo.

Gay: describe a una persona emocionalmente o sexualmente atraída por personas de su mismo género. Se usa generalmente para describir a hombres atraídos por hombres, aunque se puede usar para referirse a mujeres atraídas por mujeres.

(La palabra ‘homosexual’ se considera desfasada y despectiva. Medios como el New York Times, el Washington Post o la agencia Associated Press restringen su uso)

Lesbiana: describe a una mujer emocionalmente o sexualmente atraída por otra mujer.

Bisexual: describe a una persona emocionalmente o sexualmente atraída por más de un género.

Pansexual: describe a una persona que puede ser atraída emocionalmente o sexualmente por todas las personas, sin tomar en cuenta sus identidades de género.

Queer: describe a una persona cuya orientación sexual no es exclusivamente heterosexual. Es un adjetivo generalmente usado por personas jóvenes. Según el medio Glaad, para las personas que se identifican como queer, los términos “gay”, “lesbiana” y “bisexual” son percibidos como muy limitantes y/o conllevan una connotación cultural con la cual no se sienten identificadas.

Asexual: describe a una persona que no encaja en los estándares y expectativas tradicionales que existen alrededor del deseo sexual. Generalmente, se usa para describir a personas con nulo o bajo deseo de tener actividades sexuales con otras personas.

Demisexual: describe a una persona que únicamente siente una atracción hacia alguien cuando hay un vínculo emocional con esa persona. Alguien demisexual puede ser heterosexual, bisexual, gay o pansexual, y puede tener cualquier identidad de género.

---

Para Marco Castillo, abogado y activista LGBTIQ+, y presidente de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos, una forma inclusiva para referirse a absolutamente todas las personas a la hora de hablar de identidad de género u orientación sexual. Cuando uno lo entrevista, él siempre se refiere a “orientación sexual, afectiva y de género”.

“Usar las siglas, en primer lugar, tiene el problema de que se le puede quedar a uno una sigla por fuera. Y en todo caso es un cliché que nos viene de los Estados Unidos”, explica Castillo. “En cambio si uno es más claro y habla de las diversidades afectivas, de sexo y de género, las está incluyendo a todas. Es menos cliché y tiene menos posibilidades de dejar alguna situación por fuera. En la organización lo discutimos y llegamos a esa conclusión”.

Castillo y su equipo usan también el término ‘diversofobia’ para hablar de quienes tienen intolerancia, prejuicio u odio irracional hacia las personas cuya orientación sexual, afectiva y de género se sale del molde tradicional cisgénero heterosexual. ‘Diversofobia’, según Castillo, engloba a más formas de intolerancia y odio que usar homofobia o bifobia.

Para Castillo, este tipo de odio es “una falta de respeto fundamentalmente. Es un odio hacia algo que no hace daño a nadie”.

Para la elaboración de este artículo nos ayudamos de esta publicación de junio de 2021 de la NPR estadounidense (National Public Radio), elaborado por la periodista Laurel Wamsley. A su vez, el artículo en NPR fue creado con apoyo del medio GLAAD, el Centro Nacional (EE.UU.) por la Igualdad de personas Transgénero, la Asociación Americana de Psicología, entre otras entidades.