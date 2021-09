Parque Viva acoge este sábado segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally

Rally Parque Viva Evento será sin público, pero tendrá transmisión en vivo por redes sociales.

Este sábado 4 de setiembre, a partir de las 9 a. m., Parque Viva será el epicentro del Campeonato Nacional de Rally 2021 en su segunda fecha Total Energies. El evento, que tendrá como escenario el circuito Go Rigo Go y otras áreas aledañas del complejo, se realizará a puerta cerrada, pero los aficionados podrán disfrutarla en vivo a través de las páginas de Facebook: Más que Barro y Rally Costa Rica.

“Nos decidimos por Parque Viva debido a la situación actual de la pandemia, las autoridades de salud de país no aceptan eventos nuevos en un lugar que no tenga los permisos respectivos. Parque Viva por ser un recinto que tiene un circuito permanente, nos pareció muy conveniente, y no tenemos problemas para realizar el eventos ahí. Negociamos con ellos en muy buenos términos para este año y esperamos que en próximos años podamos seguir contando con este escenario para realizar nuestras competencias. Es muy completo y cuenta con todo lo necesario”, explicó Eduardo Corrales, presidente de AORA.

Para la prueba hay inscritas un total de 19 tripulaciones distribuidas en las categorías N4, N3, N2, Open y Side by Side (Mulas) y la prueba contará con un total de 8 tramos cronometrados, cada uno con una distancia de 3,5 kilómetros, en superficies de lastre y asfalto.

El Campeonato Nacional de Rally 2021 Este será el trazado de la segunda fecha Total Energies.

“En cuanto al trazado vamos a correr un tramo de 3,5 kilómetros en ambos sentidos y el mismo será mixto, 50 por ciento lastre y 50 por ciento asfalto donde se va tocar ciertas zonas del circuito permanente y otras zonas de lastre alrededor del autódromo y dentro del mismo. Esperemos que sea bastante interesante y divertido para los pilotos”, comentó Corrales.

El Campeonato Nacional de Rally 2021 es organizado por la Asociación Organizadora de Rallies (AORA) con el avala de la Federación Costarricense de los Motores (FECOM) y el Automóvil Club de Costa Rica.

Resultados de la primera fecha

En la primera fecha del Rallismo Nacional los vencedores fueron Marlon Murillo y Beatriz Castillo en el Mitsubishi Evo VI con el número 17 en la clase N4, además de Edgardo Mora y Guillermo Esquivel en Honda Civic en la N3 (vehículos de los 1600 a los 2000cc).

En la categoría N2 -vehículos que van desde los 1400 cc hasta los 1600 cc- la victoria y actual liderato están en manos de José David Quesada y Mauricio Rojas en el Toyota Yaris con el número 26. En la Open lideran Juan Pablo Ramírez y Héctor Gutiérrez, tripulantes del del Honda Civic número 139.

Adrián García y Juan Daniel Coto son el equipo líder en la categoría Side by Side.