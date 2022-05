Conviértete en un piloto de kartismo

Kartismo es una de las disciplinas de motores que se practican en Parque Viva.

El kartismo es uno de las disciplinas de motores que se practican en el Circuito Go Rigo Go de Parque Viva y es la base de muchos pilotos en el país para irse formando en este emocionante deporte. Sabemos que muchos aficionados quisieran dar sus primeros pasos en él y por eso queremos invitarlos a que se unan al primer Campeonato Nacional de Indoor Karting CANINK 2022, que constará de 4 fechas y se desarrollará en Fórmula Kart, Curridabat.

“El CANIK tiene dentro de su misión y visión, el servir de puente al darle la oportunidad a toda clase de pilotos, principalmente a los amateur de formar parte de un campeonato oficial, para posteriormente darles una inserción al kartismo profesional, permitiéndoles una exposición que ayude a acercarlos al ambiente del kartismo.

“El CANIK tiene como objetivo, además, el lograr incorporar pilotos y talentos de todas las edades, razón por la cual se tomó la iniciativa de formar categorías que abarcan diferentes edades, que van desde los 8 años de edad y hasta los 50 años en adelante. Esto con el fin de que la actividad sea llamativa no solo para los participantes, sino un evento donde toda la familia pueda disfrutarlo en un ambiente deportivo de competencia muy sana”, explicó Peppe Sgarlata, presidente del Comité Organizador del evento.

El evento contará con categorías Amateur y Pro. La Amateur a su vez se dividirá en: Junior, Juvenil, Senior Light, Senior Heavy, Vintage y SRL; mientras que la Pro, en: Junior y Senior.

Para que un piloto pueda ser admitido en la división Amateur será como requisito indispensable el que no haya participado en alguna Carrera de Campeonato, Copa o Evento organizado por ACEK en el circuito de Competencias Go Rigo Go de Parque Viva o (no se incluyen prácticas de kartismo o eventos de exhibición organizados por ACEK en este circuito).

Por el contrario, para que un piloto sea admitido en la división Pro tiene que contar con al menos una participación en alguna Carrera de Campeonato, Copa o Evento organizado por ACEK.

Las 4 fechas serán:

- 1era fecha: Martes 10 de mayo

- 2da fecha: Martes 7 de julio

- 3era fecha: Martes 12 de julio

- 4ta fecha: Martes 9 de agosto

Las inscripciones para el evento se pueden hacer a través de este link: https://forms.gle/6RdxnMd5PCNp22bj8 antes del 8 de mayo 2022.