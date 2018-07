“Cuando cayó la URSS, se empezaron a fundar las primeras estaciones de radio privadas y una vez, el dueño de una llegó a las residencias estudiantiles a ofrecer trabajo, pero solo iba a pagar $100, entonces le dije que no. Me fui para Alemania a trabajar; ahí hice de cocinero, pizzero. Luego me mudé a Italia donde trabajé como traductor y guía turístico en Nápoles, para rusos”, aseguró Carlos Alberto, quien además de español y ruso habla inglés, alemán e italiano. El bielorruso lo domina en un 50%, también sabe un poco de árabe y portugués.