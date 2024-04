¿Qué ver en Turín, Italia, en un día?

Turín, Italia. Confieso que no tenía muchas expectativas de la ciudad de Turín, quizás porque algunas personas me habían dicho que no es tan atractiva.

No obstante, quería descubrir la principal ciudad de la región del Piamonte por mi propia cuenta. No necesité de mucho tiempo para cambiar mi opinión. Realmente vale la pena visitar esta zona del norte de Italia.

Turín tiene una interesante mezcla de diversos atractivos que la convierten en una urbe fabulosa. Por ejemplo, cuenta con diversidad de castillos, hermosos parques, iglesias peculiares y concurridas avenidas.

Su sistema de transporte público es muy eficiente y le permite llegar a todos los sitios con mucha facilidad, ya sea en metro, tranvía o autobús.

LEA MÁS: Llegamos a Turín, en Italia, y así usamos el transporte público

Además, desde alguno de sus miradores puede tener una vista formidable de esta ciudad.

Les comparto un video sobre los principales atractivos de Turín, que incluso puede visitar en un día.

LEA MÁS: Tica vence miedo de dejarlo todo para empezar una nueva vida sola en Italia