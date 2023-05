Precios de boletos de avión a Suramérica se desploman

Ese hermoso llamado por los parlantes que indica que empieza el abordaje es de los más esperados. Es el banderazo que marca el inicio oficial de las vacaciones.

Sin embargo, en ocasiones es inevitable que aparezca en nuestro rostro esa expresión de tristeza debido a los precios elevados de los boletos aéreos, que dan al traste con nuestras ilusiones.

No obstante, siempre hay buenas noticias. En momentos en que se encareció viajar a Europa y Estados Unidos, las tarifas para Suramérica se desploman a niveles difíciles de recordar.

Por eso, una buena opción ahora es dedicar tiempo a descubrir las maravillas que ofrecen países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. En ocasiones también hay opciones a Bolivia.

Anita Hernández, cofundadora de Explorador de Viajes, le lleva el pulso diario a los precios de los vuelos desde Costa Rica y afirma que efectivamente Suramérica se vuelve un destino ideal.

Explorador de Viajes anuncia vuelos económicos desde Costa Rica a diferentes partes del mundo, que detecta mediante un software que opera como un buscador.

”Últimamente los precios bajos a Europa y Estados Unidos han sido más difíciles de encontrar, incluso a México, que es un destino tan popular para los costarricenses”, asegura Hernández.

”Por el contrario, los precios a Suramérica han tendido a bajar considerablemente”, resaltó.

Desde hace seis años Explorador de Viajes comparte ofertas y según Hernández, hasta ahora notan precios tan bajos. De hecho, por mucho tiempo eran más económicos los boletos a Europa que a Argentina, Brasil o Chile, por ejemplo.

“Esto ha cambiado en los últimos seis meses y he compartido vuelos a Brasil por ejemplo en $181. Eso no lo había visto en los 6 años que he estado compartiendo precios bajos.

”Los precios a Colombia han bajado también y se ha vuelto un nuevo favorito (incluso a menos de $150). Hemos compartido tarifas de $471 a Argentina y $398 a Chile”.

Incluso, este lunes 22 de mayo compartieron vuelos a Montevideo, Uruguay, en $477 para noviembre, una evidencia más del desplome de las tarifas a esa hermosa región.

“Es difícil predecir si estas tendencias van a mantenerse; desde mi punto de vista conviene prestar atención al Cono Sur y aprovechar estos precios mientras se mantengan”, sugirió Hernández.

LEA MÁS: No encuentro boletos baratos de avión, ¿qué hago?

LEA MÁS: ¿En qué han cambiado las aerolíneas y cómo es volar ahora?

LEA MÁS: Los trucos para visitar Argentina y multiplicar su dinero