¿En qué han cambiado las aerolíneas y cómo es volar ahora?

Si tiene algunos años de no viajar en avión hacia algún destino de ensueño para disfrutar de unas vacaciones y explorar un nuevo lugar, y lo va a hacer pronto, posiblemente notará algunos cambios en el servicio.

El modelo de negocios de algunas aerolíneas ha cambiado, sobre todo después de la reanudación de los vuelos en pandemia, empujado por la necesidad de ahorrar y en el concepto de que el viajero pague solo lo que necesita.

Es decir, hay compañías que se transforman y aplican políticas que les han dado muy buen resultado a las aerolíneas de bajo costo.

De esta manera, en la mayoría (siempre hay excepciones), la tarifa más económica y a la vez más restrictiva no le permite seleccionar el asiento deseado como antes excepto si paga un adicional (es gratis en el check in, pero es asignado al azar), ni tampoco llevar carry on o equipaje documentado (debe pagar adicional por ellos).

Esta familia tarifaria más económica solo le permite un objeto personal (tipo salveque de colegio) que incluso debe ser acomodado debajo del asiento de enfrente suyo.

Si desea llevar equipaje, debe pagarlo por web, ya sea al momento de comprar el boleto o al check in (a partir de 24 horas antes del vuelo), pues de lo contrario en el counter en el aeropuerto le saldrá más caro.

La tarifa más básica tampoco le permite hacer cambios en el itinerario si no lo paga (algunas ni siquiera lo habilitan bajo paga).

En cuanto el servicio a bordo también hay cambios. La mayoría (también hay excepciones) vende los refrescos y botellas de agua, así como galletas, snacks y sándwiches. Por lo general, si va a la parte de atrás del avión puede conseguir gratis un vaso con agua.

Lo que suelo hacer es llevar mi propia comida o bocadillos para los viajes. ¡Sí puede llevar comida en el avión! Evito las frutas porque los países no permiten su ingreso.

Lo de tomar lo compro en el aeropuerto o en el avión si voy a Estados Unidos (los controles sobre los líquidos son más rigurosos y ni siquiera se puede llevar aunque los adquiera en la terminal).

Para que no pase malos momentos o apuros, al comprar el boleto o desde la web de la aerolínea verifique bien la familia adquirida y lo que le incluye. No llegue a ciegas al aeropuerto.

A la vez, revise las dimensiones del equipaje y el peso, si pagó por ello, pues si se pasa le cobran adicional. Antes el estándar eran 23 kilos por maleta, pero ahora algunas solo permiten 18 kilos, por ejemplo.

Recuerde que hay familias tarifarias que le permiten viajar con más comodidad en cuanto a espacio entre los asientos, equipaje y prioridad para abordar, pero los boletos son más caros.

Otro punto es que no todas las compañías ofrecen películas o música a bordo. Por eso, mejor lleve su propio entretenimiento, ya sea películas descargadas o música.

Estos modelos han sido muy exitosos en las aerolíneas de bajo y ultra bajo costo, y otras los han implementado para ser competitivas, pues de lo contrario asumen gastos adicionales que se trasladan a los tiquetes. Simplemente muchos pasajeros dejarían de viajar con ellas, porque al final todos buscamos ahorrar.

Pero, ¿por qué los tiquetes tienen precios elevados? Esto se debe a la alta demanda de pasajeros que confían en viajar de nuevo debido a la mejora en las condiciones sanitarias por la covid y a que algunas aerolíneas y hasta aeropuertos no han podido responder con el personal suficiente a esa necesidad.

Cada vez es más difícil obtener mejores precios, sobre todo a Estados Unidos y Europa.

En el siguiente video les comparto un resumen de estos aspectos y les dejo otros videos de mis vuelos recientes. Desde el 2020 (con la pandemia), he salido de Costa Rica 14 veces, a Estados Unidos, Bahamas, Colombia, Panamá, diversos países de Europa a partir de mediados del 2021 y África, por lo tanto elaboré este artículo desde mi experiencia.