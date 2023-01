No encuentro boletos baratos de avión… ¿qué hago?

La alta demanda de pasajeros dispara los precios de los boletos aéreos para muchos destinos, por lo que cada día es más complicado encontrar buenas ofertas, aunque siempre es posible hallarlas con mucha paciencia.

Ante este panorama en que muchos quieren ir de paseo a otro país, existen otros componentes para ahorrar y mitigar en parte la inversión hecha en los tiquetes de avión.

Básicamente tres factores han disparado los precios de los boletos: la alta demanda de pasajeros, la imposibilidad de aerolíneas e incluso aeropuertos de recuperar todo el personal luego de la reapertura por la pandemia y los incrementos en el precio del combustible.

En este link les amplío sobre estas causas que evitan acceder a mejores ofertas.

Andrés Boza, travel hacker y moderador del grupo de Facebook Soy Explorador Tico, mencionó que el tráfico aéreo de pasajeros alrededor del mundo refleja “un aumento claro y sostenido”.

”Los resultados compartidos a principios de enero por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) muestran que para noviembre de 2022, el tráfico global tuvo un crecimiento de un 41,3% interanual, situándose en un 75,3% respecto a niveles de 2019, antes del inicio de la pandemia”, señaló.

¿Cómo adelantar la cita de visa de Estados Unidos para no esperar un año?

Por cierto, un travel hacker es aquella persona que logra optimizar el uso de los recursos de viaje para su beneficio, al encontrar mejores precios. En cuanto al grupo Soy Explorador Tico, es un espacio para que viajeros hagan consultas sobre diferentes destinos o tips para ir al extranjero. En este link se puede suscribir de forma gratuita para recibir ofertas de vuelos desde Costa Rica a diferentes destinos.

¿Qué hacer? Las personas vuelven a sentir libertad de viajar, así como confianza en hacer turismo, situaciones que se vieron reducidas durante los meses más crudos de la pandemia.

Para Boza hay varias medidas que se pueden adoptar.

“La principal recomendación es que las personas traten de ser un poco más flexibles, en cuanto a destinos y a las fechas de viaje. No hace falta viajar caro o lejos para tener unas vacaciones maravillosas. Como ejemplo pongo Colombia, un destino rico en cultura y naturaleza, que además resulta muy cómodo en cuanto a precio para el bolsillo costarricense”, aseguró.

No obstante, aquellas personas que por motivos laborales o de estudio de sus hijos no tienen flexibilidad en fechas y solo puede viajar en las temporadas más altas, deben recurrir a comprar con anticipación sus boletos.

Hay otros rubros en que puede ahorrar al menos un poco.

“Luego de los boletos aéreos, el otro gran costo a considerar en unas vacaciones es el hospedaje. Creo que el costarricense promedio aún no ha considerado la oferta de alojamientos particulares que se ofrecen a través de plataformas digitales como Airbnb, que tiene una oferta de más de dos millones de propiedades en 192 países”.

“Se puede llegar a ahorrar mucho dinero si se opta por un alojamiento particular en lugar de un hotel, con la ventaja de que este tipo de alojamientos suelen ser apartamentos o casas que brindan amenidades de valor agregado como cocina, lavandería o incluso un asador de gas, como me sucedió a mí en una vacación reciente”, apuntó Boza.

Al tener un sitio para cocinar e incluso lavar, le permite ahorrar en alimentación y hasta podría viajar con menos equipaje, pues ahora casi todas las aerolíneas cobran las maletas por aparte.

¿En qué han cambiado las aerolíneas y cómo es volar ahora?

Hay personas que optan por viajar con familiares o amigos y forman un grupito, lo que les abre opciones para encontrar apartamentos y ahorrar.

“En estos tiempos de alta demanda de los servicios turísticos, la principal recomendación que puedo dar es la planificación. Hay que sentarnos a hacer la tarea, a revisar, a comparar precios y opciones”.

“Muchos costarricenses están acostumbrados a ir a una agencia de viajes y comprar un paquete turístico, cuando con un poco de paciencia, pueden organizar por sí solos un itinerario con más actividades a un mejor precio. Yo, que me considero un explorador apasionado, pienso que no hay nada mejor que dedicar tiempo a planear un viaje perfecto, a mi gusto, y por lo tanto, mejor que el que me puedan a llegar a ofrecer las excursiones comerciales”, recalcó Boza.

¿Cómo es viajar a Europa en una aerolínea de bajo costo?