Lo inesperado mientras comíamos en Beijing, China

Beijing, China. Apenas dos meses antes de que se descubrieran los primeros casos de covid-19, llegamos a China, un país que ofrece innumerables sorpresas para los visitantes.

[ ¿Le gusta viajar? Sígame en Facebook ]

Una vez un amigo me cuestionó: “¿Cómo vas a ir a un país en el que no hablas el idioma?”. Qué dicha que no le di importancia.

China es un destino fabuloso, aunque retador, pero las personas ayudan en todo lo que está a su alcance.

Cuando preparé el viaje, con horas de horas de estudio, hice lo de siempre, la comida la descubrimos en el lugar.

En Beijing entramos a un restaurante y la mesera se esforzó en ayudarnos todo lo posible al momento de hacer nuestra orden.

Mientras traían la comida, grababa con el celular el video que acompaña esta nota y no me percataba lo que sucedía en la mesa de al lado.

De un pronto a otro llegó la mesera y nos lanzó la pregunta: “¿De dónde son?”. Nuestra respuesta la dijo a los comensales, quienes de inmediato se mostraron más sonrientes.

Desconozco si saben dónde está Costa Rica.

Mientras eso sucedía, disfrutábamos de varios platillos. Reviva con nosotros esos momentos en el video que acompaña esta nota.