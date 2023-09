¡Corra! Tengo una escala de una hora 50 minutos en Newark, Estados Unidos

Newark, Nueva Jersey. Una de las dudas que podemos tener al comprar un boleto aéreo es el tiempo de la escala, sobre todo si es en un aeropuerto de Estados Unidos.

Hace dos semanas tuve una escala de una hora 50 minutos en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, rumbo a Zúrich, Suiza.

El tiempo es corto para una parada de este tipo, que incluye hacer migración, recoger equipaje, volver a entregar la maleta facturada, cambiar de terminal, pasar control de seguridad y llegar a la nueva sala de abordaje.

En el caso de mi vuelo, era en dos aerolíneas distintas pero de una misma alianza (United y Swiss). Por eso, si mi primer vuelo se retrasaba y no llegaba al segundo, las líneas aéreas me resolverían el problema. Además, gracias a esta alianza, no tenía que ir al mostrador de la segunda compañía aérea para entregar el equipaje.

Sin embargo, si su conexión es por cuenta propia (dos reservas diferentes en líneas aéreas sin relación), debe buscar una escala con más tiempo.

En resumen, el proceso es el siguiente: bajar del avión, apresurarse para llegar a migración, luego dirigirse a las bandas de equipaje para recoger la maleta, entregarla en la nueva banda (que está cerca), cambiar de terminal (si es necesario), pasar por control de seguridad y llegar a la puerta de abordaje.

Para agilizar el proceso, es clave que haya descargado las apps de las aerolíneas, ya que allí recibirá información que le ahorrará tiempo, como el número de banda en la que llegará la maleta, la terminal del siguiente vuelo y el número de sala.

Además, siempre lleve a mano su código de reserva (seis caracteres alfanuméricos) y el número de vuelo para que pueda revisar las pantallas del aeropuerto y obtener información sobre la sala y terminal de salida de su próximo vuelo, así como el estatus (si está a tiempo, retrasado, abordando, etc).

En mi caso, logré cumplir todo a tiempo. ¡Que disfrute su siguiente viaje!

