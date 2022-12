¿Cómo es hacer una escala corta en Ciudad de Panamá?

Ciudad de Panamá. En ocasiones la mejor opción para llegar al destino deseado incluye una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá.

Puede ser que esa espera sea corta, incluso inferior a una hora, mientras que otras veces es de varias horas o hasta de toda una noche.

Si es de poco tiempo, no tema aunque algunos le digan que no le dará tiempo. Lo primero, es que no se puede comparar una escala en Tocumen con alguna en otro aeropuerto, siempre y cuando los dos vuelos sean en la misma aerolínea o en compañías socias.

¿Por qué? A diferencia de otros aeropuertos, en Panamá al hacer escala no debe pasar por otra revisión de seguridad, excepto si su siguiente vuelo tiene destino Estados Unidos y en ocasiones Europa. En este caso, el control se hace para ingresar a la sala de abordaje y solo para los pasajeros de ese avión.

Hace poco hice una escala en Tocumen en la que disponía de una hora y ocho minutos para abordar un vuelo a Miami, Florida. Aunque al principio estuve un poco inquieto porque el desabordaje fue lento y debía cambiar de terminal, me sobró tiempo.

La señalización dentro del aeropuerto le facilita cambiar de terminal, en caso de que deba hacerlo. Para que no se confunda, todas las puertas de abordaje que empiezan con 1, corresponde a la terminal 1. Las que inician con 2, están en la terminal 2.

Además, en las pantallas puede revisar de qué puerta sale su siguiente vuelo, ya que en ocasiones puede cambiar.

En cambio, si tiene una escala más larga, le sugiero que salga y visite un centro comercial cercano a Tocumen (a 7 minutos). En esta nota les digo cómo.

Preparé este video sobre mi escala en Ciudad de Panamá para que les funcione de guía.