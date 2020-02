Al no tener un buen sistema de transporte público es obvio que cada uno de nosotros busque la forma de movilizarse. Lamentablemente, se ha seleccionado uno que no solo contribuye a generar más emisiones de GEI, sino que también deteriora la salud pública en general. Me refiero, en primer lugar, al crecimiento exponencial en la tenencia de motocicletas de baja cilindrada y, en segundo lugar, a los vehículos de combustión.