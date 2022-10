Tripulación de niñas y jóvenes ticas viajará a la NASA con la misión de crear nuevos proyectos para sus comunidades

En la ilusíón por aprender se forjan los sueños y las metas de una tripulación de 16 niñas y jóvenes costarricenses que, en diciembre próximo, visitará la NASA, en los Estados Unidos, luego de cuatro meses de formación continua y de un riguroso proceso de selección entre más de 500 postulantes.

La misión de este grupo no solo es vivir la experiencia única de viajar y recorrer la agencia espacial estadounidense, sino también transformar todo ese aprendizaje en un proyecto que genere un impacto positivo para la comunidad en que habitan.

El grupo está integrado por niñas y jóvenes de Limón,Alajuela, Heredia y Hatillo, con una importante participación de comunidades rurales.

Una de ellas es Dana Scarlett Rivas, una joven de 15 años y estudiante del Liceo de Limón Mario Bourne Bourne. Vive en Limón centro y afirma que más allá de la expectativa y la emoción que tiene por este viaje, lo que más le ilusiona es poder recoger nuevas ideas de toda esta experiencia para la creación de un robot que aporte a su comunidad en la atención de la salud de sus vecinas y vecinos.

”Mis grandes pasiones son las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas y mi idea es, desde ya, ser líder en mi comunidad. Más allá de la experiencia en la NASA, que me parece chivísima y que me llena de expectativa, hemos estado llevando un proceso con personas que son unainspiración, que nos han estado aportando herramientas muy valiosas para nuestros proyectos”, afirmó Dana Scarlett.

El programa es organizado por la Fundación She Is, que lidera proyectos en Colombia, México, Perú y que, este año, impulsó la selección de esta tripulación de niñas y jóvenes de Costa Rica. Su presidenta y fundadora, Nadia Sánchez afirma que el programa “Ella es astronauta” tiene el propósito de despertar en las niñas y las jóvenes creatividad y herramientas para la vida, “a la vez que se genera empoderamiento y la posibilidad de generar emprendimientos con un impacto positivo para las participantes y las comunidades en que habitan”, afirmó Sánchez.

El informe del Estado de la Educación (2019) señala que”aunque, en Costa Rica desde finales de los noventa se registran más carreras en áreas STEM (acrónimo en inglés para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), solo representan un 37% de la oferta universitaria y en ellas persistennotables brechas de género.

Dentro del programa de formación, la tripulación costarricense ha recibido una serie de capacitaciones virtuales durante cuatro meses sobre liderazgo, motivación y encuentros con mujeres directoras de la NASA, como la ingeniera costarricense Sandra Cauffman y otras profesionales del área de STEM.

PriscillaSolano, presidenta de la fundación en Costa Rica, explicó que el proceso de selección fue muy riguroso ya que se recibieron más de 500 postulaciones. El grupo seleccionado comparte un denominador común: pasión, ilusión por aprender y deseos de transformar la comunidad.

”Es un grupo, cuya mayoría habita en comunidades rurales, con deseos de aprender y de generar nuevos proyectos, vinculados a áreas de robótica y cuido del medio ambiente. No se trata de una experiencia en la que mamá o papá les hagan el proyecto en casa, sino que ellas mismas se empodereny creen sus emprendimientos con un impacto positivo para su comunidad”, explicó Solano.

Superar el bullying Copiado!

Otra de las participantes de la tripulación costarricense es Alexandra GabrielaArias Dondi, vecina de Hatillo y estudiante de cuarto grado de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra. Como si el mismo Cervantes hubiese inspirado esta aventura, Alexandra sueña con ser astronauta y construir herramientas que apoyen a las personas con discapacidad.

”Quiero ser astronauta porque al ver las estrellas y saber que hay todo un universo afuera, me hace muy feliz y quiero con mi ejemplo motivar a otras niñas a que es posible conseguir los sueños con esfuerzo.A mí me hacen mucho bullying en la escuela por ser diferente. Pero desde que entré en este grupo me siento más segura de mí misma, me siento alegre y aprendo nuevos temas con los cursos”, afirmó Arias.

Alexandra planea generar un flotador especial para facilitar la movilidad de personas con discapacidad en el agua. Como parte del programa, las estudiantes idean emprendimientos en en áreas STEM para mejorar la calidad de vida de sus comunidades en áreas como la salud y el cuido del medio ambiente.

Ir a la NASA es para cada una de ellas una oportunidad única: un paso más para seguir construyendo, para seguir liderando, para seguir soñando. La educación es, esencialmente, motivación y diálogo.

Cuénteme su opinión sobre este tema en mi correo barrantes.ceciliano@gmail.com