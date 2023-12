Danny Formal impone récord de pista en Parque Viva al volante de ‘un cohete’

El piloto costarricense Danny Formal, a bordo del Mercedes Benz GTS 3, estableció un nuevo récord de pista en las rondas de clasificación para Las Tres Horas de Costa Rica, que se llevarán a cabo este domingo 17 de diciembre a partir de las 12 p. m.

Formal, en el circuito Stsrcars.com del Parque Viva, marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 52 segundos y 292 centésimas, superando el récord anterior del experimentado Emilio Milo Valverde, que era de 52.342, el cual había logrado en el 2021.

Formal, al volante del Mercedes Benz AMG GT3 junto al guatemalteco Carlos Zaid, propietario del vehículo, confirmó su favoritismo durante las prácticas del jueves, cuando había logrado la mejor marca con 52.492, incluso usando llantas usadas, por lo que era muy predecible que el registro fuera superada.

“Quiero darle las gracias a todos los que me están apoyando, desde la CTCC. Sinceramente estoy un poco molesto porque el carro tenía para más, pero no pude sacarle todo por el tráfico (los demás vehículos también estaban en pista). Cuando tuve la vuelta limpia tenía todo para hacer 51.9, segundos, pero no entré bien, a la curva cinco. Pero se demostró que el Mercedes en un cohete”, dijo Formal.

El piloto, campeón del Lamborghini Super Trofeo en los Estados Unidos, afirmó que el vehículo está en condiciones excepcionales, capaz de abordar cada vuelta sin problemas. Aunque aún debe decidir con Zaid quién saldrá primero, enfatizó la necesidad de ser agresivos, planificar una estrategia sólida y aspirar a la victoria.

“Sin duda el carro es muy rápido. Como dije, es un cohete y ahora vamos a esperar a ver que pasa mañana. Será una buena carrera. El Lamborghini también es un auto muy rápido clasificó de segundo, así qie vamos a esperar a ver cuál será su estrategia para mañana, Tampoco podemos olvidar el Toyota Supra de Emilio (Valverde) y Amadeo (Quirós), por lo que hay que darle con todo mañana”, declaró Formal.

Danny manifestó que aún debe evaluar con Carlos Zaid quien saldrá primero, pero lo que sí es claro es que deben ser agresivos, tener una buena estrategia y esperar una victoria.

En la categoría GT2, el dúo conformado por Daniel Muñiz y Aldo Vincenti, al mando de un Ford Mustang, se clasificó en primer lugar con 56.420 segundos. La expectativa crece para la carrera del domingo, donde Formal enfrentará su primera Tres Horas de Costa Rica sin nervios, pero con ansias y el compromiso de representar a Costa Rica como un piloto altamente competitivo.