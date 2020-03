“Lo hablamos en el medio tiempo, no creamos las opciones que queríamos crear. Sabemos las condiciones que tenemos a nivel individual y entramos en el juego de Pococí, que ayudó a que el juego no fuera tan vistoso, porque meten un bloque muy atrás y a eso le sumamos que no tuvimos tanta dinámica de juego”, analizó Rodríguez.