Mensajes privados entre Joel Campbell y Freddy Góndola predijeron desenlace del Torneo de Copa

Pocas veces trascienden conversaciones privadas, pero los mensajes entre Joel Campbell y Freddy Góndola antes de la final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa resultaron una excepción a la regla.

Lo que los dos futbolistas rojinegros se dijeron a través de la mensajería privada en Instagram resultó ser la predicción de lo que ocurrió en este clásico de final copera, en la que la Liga se dejó la copa por 2-0 con goles de Freddy Góndola y Anthony Hernández.

“Dios todo lo hace perfecto hermano”, publicó Joel Campbell en una historia de Instagram, con una fotografía del festejo del gol del canalero y etiquetándolo a él. Además, ahí mismo fue donde hizo publico lo que él le escribió a Góndola antes del juego y lo que su compañero le respondió.

Ellos hacían alusión a otra cosa y fue el 12 rojinegro quien inició el intercambio de mensajes propiamente sobre la final del Torneo de Copa, unas horas antes del juego presenciado por 30.200 aficionados en el Estadio Nacional.

— Joel Campbell: “Hermanito, te deseo lo mejor hoy. Confíe en usted, tienes mucha calidad. Hoy harás un partidazo y meterás un gol. Solo confía en Dios y en ti”.

— Freddy Góndola: “Mi hermano, te dejé un mensaje en WhatsApp pero no lo viste. Mi rey, hoy esto va por ti también y yo soy el primero que voy a llevar esto por ti. En mi peor momento me apoyaste mucho y apenas me estaba conociendo. Hoy somos campeones en el nombre de Dios”.

— Joel Campbell: “Amén mi hermano. Vamos”.

Lo que se dijeron los dos futbolistas de la Liga terminó traduciéndose en una realidad.

Que Giancarlo González, Alexis Gamboa, Carlos Mora y Joel Campbell se encuentren concentrados con la Selección Nacional no era un impedimento para que los cuatro vieran esa final y se alegraran del desenlace. Ellos también eran parte de eso, porque fue el primer objetivo conseguido de los tres que se ha planteado Alajuelense como equipo.

Lo mismo se dio con Alex López. Concentrado con la Selección de Honduras, el mediocampista mostró cómo se las ingenió para ver lo que pasaba en el clásico. Y probablemente ocurrió lo mismo con Juan Luis Pérez, quien se encuentra con la Selección de Nicaragua.

