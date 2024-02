Leonel Moreira dijo lo que piensa horas antes de imponer un récord en el fútbol nacional

Leonel Moreira está listo para convertirse en leyenda del fútbol costarricense. Aunque se define como un portero que no le da tanto énfasis a los números, a la cantidad de partidos y todo el tema estadístico, sabe que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano lo hará trascender más y lo llevará a imponer su propia marca como el arquero con más partidos en la Primera División.

En una entrevista publicada en el sitio web de Alajuelense, Leonel Moreira dijo que a él lo que le gusta es trabajar día a día, partido a partido y se preocupa para estar siempre bien para el equipo.

“Lo que venga es añadidura, y es importante recibir este tipo de elogios por decirlo de alguna forma, ya que también para uno como jugador es gratificante ver que el trabajo de uno se realiza de la mejor manera y, de paso, también ayudando para romper una que otra marca”, expresó Leonel Moreira.

Mencionó que conforme fue creciendo y madurando, se tomó más en serio la profesión. Al final, eso es la experiencia que se adquiere con el paso de los años.

“Obviamente tenés que poner de tu parte, ser dedicado y darle bastante al fútbol, porque si le das bastante el fútbol, el fútbol también te puede dar muchas cosas”.

A las puertas de sumar 444 partidos en Primera División, una cifra que por primera vez alcanzará un arquero en el fútbol nacional desde 1921, a su mente se vienen diferentes pasajes, episodios que lo marcaron.

“Cada momento vivido a lo largo de mi carrera es importante. Desde el día que debuté en 2009 hasta el día de hoy me deja muchas cosas, me genera mucho orgullo y no puedo obviar una sola cosa porque todo me ha hecho ser la persona y el jugador que soy hoy.

”Especialmente la persona que soy… Tengo muy buenos recuerdos. También me he llevado mis golpes y de ahí aprendido muchísimo. Siempre, con mi pensamiento, seguí para adelante, luchando y creo que al día de hoy, una vez más el fútbol me premia con este reconocimiento”.

Leonel Moreira disfruta lo que hace y se nota. Además, en su casa están sus hijos Santiago y Camila, quienes lo ven como un superhéroe y confiesa que él lucha a diario para que ellos tengan un buen reflejo del papá.

“Hacer las cosas del mejor manera, porque no solo mis hijos, hay un montón de niños que a uno lo admiran. Tal vez he cometido errores de los cuales me arrepiento, pero uno es humano y también tiene límites, y cuando uno los sobrepasa deja de pensar muchas cosas. Es una posición complicada la del portero”, reconoció.

También destacó que la fuerza mental es la que define a un arquero, porque en cuestión de un instante, pueden pasar de héroes a villanos.

“Las decisiones que uno toma en el juego o en la vida, tienen que ser de acuerdo al momento. Si venís haciendo las cosas bien, somos seres humanos y podemos caer en el error, pero lo importante es aprender y seguir adelante… no quedarse en el pasado”.

Según Leonel Moreira, Costa Rica a lo largo de los años se ha caracterizado por sacar muy buenos porteros, tanto en Primera División, como en Segunda y en ligas menores.

“Lo que queda es seguirlos preparando, que sigan creciendo, trabajar en la fuerza mental, en el día a día, para que en el futuro sean porteros de Primera División y Selección Nacional”.

¿Algún sueño pendiente por cumplir? Esa fue la última pregunta que le formularon a Leonel Moreira, y de inmediato respondió: “Todos los días tengo un sueño… Siempre me levanto y tengo un objetivo a corto y largo plazo. Pero el trabajo y la dedicación es lo que al final te va a llevar a conseguir tus propósitos”.