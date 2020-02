Y agregó: “Yo quería llegar antes para el Meet & Greet que tenían los socios con los jugadores, pero iba tallado de tiempo porque venía del trabajo, pero rescato mucho estas actividades porque uno siente al equipo más cerca. Yo siempre he sido aficionado a la Liga de toda la vida, siempre he ido al estadio y ahora hay más apertura. Esta actividad me gustó mucho, más que todo por los niños, porque él estaba como loco por ver a (Leonel) Moreira, (José Miguel) Cubero, (Ariel) Lassiter, que son los que él oye nombrar más, pero cuando conoció a McDonald es algo que lo hizo enloquecerse, no se cambia por nada ni por nadie”.