“Me siento bien, me hice unos exámenes en setiembre y por dicha no se extendió más, no me ha tocado ningún órgano y estoy en tratamiento. Ya no más quimioterapia, pero hablando con el doctor que me dijo que yo estaba mal y que me daba poco tiempo de vida, me dijo: ‘Solo un loco como usted se puede recuperar, porque le he dicho a muchas personas que tienen cáncer y muchos se echan a morir’, y no es eso, uno tiene que luchar contra eso", añadió.