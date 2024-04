Cachorro de Alajuelense proveniente de San Vito de Coto Brus dio mucho de qué hablar

Cada integrante del semillero rojinegro de Liga Deportiva Alajuelense representa una historia, un sacrificio y un sueño. Eso abunda en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde todos anhelan lograr la consolidación en el fútbol.

De ellos, solo algunos tendrán la posibilidad de cumplir esa meta, porque así es el embudo de liga menor en cualquier parte del mundo, pero el gran reto de Alajuelense también es formar personas de bien. Porque si por equis o ye razón su futuro está lejos del fútbol, puedan tener las armas para abrirse puertas en otras áreas.

La Liga decidió difundir a través de sus redes sociales un pequeño video de Adriel Pérez Martínez, quien juega con el equipo U-17. Desde que se posteó el audiovisual que dura dos minutos y diecisiete segundos, ese cachorro dio mucho de qué hablar.

La fluidez con la que se expresa se la desearían muchos y desde que se presenta, atrapa la atención. Allí, el cachorro de Alajuelense narra que tiene 16 años y juega de mediocampista, como contención. Él tiene tres años de formar parte de la Liga.

“Llegué por una visoría que fue en mi pueblo. Yo vengo de San Vito de Coto Brus y fue muy divertido, porque la verdad no tenía muchas ganas de ir. Estaba nervioso, podría dejar a mi familia y a mi pueblo si me tenía que ir, pero al final quise ir, porque es mi sueño. Siempre quiero superarme y busqué ir a esa visoría”, relató Adriel Pérez.

Contó que con su mamá fue muy difícil, porque ella lo quiere mucho. Y se dio lo que suele pasar, porque la distancia en una familia muy unida implica un sufrimiento.

Adriel Pérez juega como contención en la U-17 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“No quería que me fuera, pero al final entendió que es por un bien mayor, es mi sueño y al final terminó siendo el de ella también. A veces es duro, pero me pongo a pensar en el sueño, en el sacrificio que he hecho yo en estos años, en el de mis papás y no voy a dejar por una depresión todo lo que he venido haciendo desde que tengo seis años”.

Él es uno de los jugadores que fueron dirigidos por Bryan Ruiz en los últimos meses, pero desde el momento en el que aceptó ser asistente de Alexandre Guimaraes en el primer equipo, esa categoría quedó en manos de Wardy Alfaro.

Al referirse a ellos, Adriel Pérez expresó que fueron grandes jugadores para Costa Rica, para sus clubes y que Bryan fue histórico. Incluso, lo describió como uno de sus ídolos, de los futbolistas favoritos a quienes les seguía la pista.

“Fue impresionante que uno de los jugadores que yo veía por la tele fuera mi entrenador. Me enseñó muchas cosas y estoy muy agradecido con él”.

También confesó que en la actualidad, de futbolistas activos, a quien más admira es a Celso Borges. Le llama la atención la forma en la que juega y cómo es en el día a día.

Adriel Pérez tiene tres años de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“El estudio es muy importante y siempre me han enseñado eso desde muy pequeño y más aquí en la Liga; nos hacen ver que aparte del fútbol, tenemos que ir de la mano con el estudio. Pienso en estudiar algo como ingeniería en sistemas. Me gusta mucho la computación”.

Adriel Pérez se siente privilegiado por la oportunidad que tiene y también sabe que mucho de su futuro lo construye hoy, en las canchas y en las aulas del CAR.

“Mi meta es seguir creciendo como jugador y como persona también, aquí nos enseñan muchas cosas. Hay que luchar por los sueños, no echarse atrás. Es un viaje muy difícil, muy largo, uno se puede desesperar, pero si uno tiene a bien el sueño y bien clara la meta de dónde quiere llegar, lo va a dar todo siempre de la mano de Dios y de sus familiares”, concluyó ese cachorro de Alajuelense.

Conocé a Adriel Pérez, jugador de la categoría u-17 y quien hace tres años salió de su natal San Vito de Coto Brus para cumplir su sueño. ¡Mirá!⚽️❤️🖤 pic.twitter.com/5ZLZAs9Z3S — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 12, 2024

