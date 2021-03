“Varios chicos de AsiDown llegaron al CAR después del entrenamiento y compartieron con algunos de los futbolistas, no con todos por los protocolos. Siempre hubo uso de mascarilla, no se dieron abrazos y estaban encantados. Eran unos seis muchachos con síndrome de Down que compartieron con Marcel Hernández, Bryan Ruiz, Leonel Moreira, Brandon Aguilera, Mauricio Vargas, Johan Venegas y José Miguel Cubero”, mencionó Sanabria.