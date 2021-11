Alajuelense sienta bases para tener más mujeres en la dirigencia

Quienes integran la Comisión de la Mujer Liguista tienen muchos proyectos entre manos. (Cortesía)

Kiara Arias, María José Zúñiga, María Fernanda Ramírez, Giulliana Gutiérrez, Andrea Salas, Nathalie Cubero, Mónica Morales, Shirley Picado, Rebeca González y Sebastián Trigueros integran la Comisión de la Mujer Liguista.

¿De qué se trata? La respuesta a esa pregunta es lo que se encontrará en este artículo, comenzando por el hecho de que el proyecto femenino de Alajuelense va más allá del equipo de fútbol que acaba de conseguir el bicampeonato y que también trasciende la puesta en marcha de ese semillero de liga menor que involucra a más de 150 niñas y adolescentes.

También llega a las aficionadas, mediante esta comisión que planteó el prosecretario rojinegro Trigueros y que fue aprobada a principios de año por la Junta Directiva de Alajuelense.

Un tiempo después empezó a conformarse con asociadas, buscando que las mujeres se involucren con el club de una manera más activa y por qué no, que también se convierta en un semillero en el que se formen a futuro nuevas dirigentes del club.

Todo empezó a finales del año pasado, cuando los directivos se distribuyeron nuevas tareas. Trigueros venía de culminar el proyecto del centenario y también había trabajado en la reestructuración del área de socios. Después de eso, le interesaba asumir algún reto más de la parte deportiva.

Cuenta que iba acercándose al proyecto femenino, porque veía que el presidente Fernando Ocampo era el único directivo que se involucraba de lleno y le dijo que quería darle una mano.

“Él tenía el apoyo de todos, pero era el que corría para arriba y para abajo, con Mercedes Salas a nivel de la parte administrativa. Se estaba dando la salida de Ferlin Fuentes, que en un inicio fue una pieza muy importante para que se lograra establecer la parte operativa del equipo femenino”, relató Trigueros.

Reseña que se dio el acomodo de piezas para que quedara el espacio y a él le interesaba que a partir del proyecto de fútbol femenino se anclara la participación de la Liga como institución equiparando oportunidades a lo interno y crear espacios seguros para la mujer y la niñez.

“Hay un 51% de la afición de la Liga que son mujeres, eso de acuerdo con estudios recientes de los últimos cinco años de Cid-Gallup y en una industria que ha sido hasta machista como el fútbol, no solo que se acerque el porcentaje de aficionadas mujeres al de hombres, sino que lo empate y lo supere en un punto porcentual es algo relevante”, mencionó.

Sin embargo, cuando lo comparaba con la base de datos de socios no era un espejo de lo que pasaba ahí, porque había un 85% de socios hombres y un 15% de socias mujeres.

“Yo siempre he pensado que el asociado de la Liga es como la sangre de la institución, entonces veía que habiendo tantas mujeres liguistas y que en el estadio se ha sentido mucho esa presencia en los últimos 10 años, resultaba particular que no estuvieran tan involucradas en donde realmente se pueden tomar decisiones y acciones”.

Cuando se aprobó su plan de crear la Comisión de la Mujer Liguista, la pandemia atrasó un poco la conformación de la misma.

“Entre mayo, junio y julio que era cuando estuvo el proceso de conversatorios de la asamblea para el estadio y los estatutos, en uno de tantos que participé hubo algunos comentarios de algunas socias que básicamente pedían mayor participación y mayor involucramiento de parte de la institución, que diera más apertura hacia la participación de las mujeres”, recordó.

Las socias que estaban comentando esa idea él las conocía desde hace tiempo en el estadio, porque algunas inclusive forman parte de la Agrupación Somos La Liga (ASLL).

Ahí les contó que estaba la comisión, que se había aprobado y se necesitaba de personas con interés que levantaran la mano y que él se comprometía a partir de ellas a conformar un grupo.

“Visualizamos algunas otras compañeras socias que en años anteriores habían participado en actividades y en organización de proyectos, como para no empezar de cero y poder echar a andar el grupo, que sigue estando abierto como cualquier comisión de la institución y está conformada por asociadas”.

Este es el logo de la comisión. (Cortesía)

Trigueros explicó que a futuro no solo se mantendrá con participación de mujeres, pero sí acordaron que para sentar las bases, en el primer año sería una participación mayormente femenina.

“El mismo grupo se ha encargado de alinear los ejes y objetivos. Yo les dije desde el inicio que estaba para facilitar la apertura y que los proyectos que ellas plantearan se pudieran gestar dentro de la institución, pero que es la comisión de ellas”.

A partir de entonces comenzaron a trabajar en torno a tres ejes principales, que son los objetivos específicos del grupo en este primer año y que aquí podrá conocerlos:

1. Ser apoyo y soporte de la estructura deportiva, que va desde el equipo de Primera División a la estructura de liga menor y escuelas de fútbol.

“Ahora que el equipo quedó bicampeón de la manera en la que lo hizo y que se escucha sobre fichajes y que vamos por más, algunos dicen que la Liga con la voracidad que tiene en el femenino puede que lo termine echando a perder, haciendo comparaciones con otros deportes, pero hay una falta de información”, explicó Trigueros.

Dijo que es importante que la gente conozca que hay una estructura que va desde chiquitas de seis años hasta muchachas de 20, que la Liga tiene alto rendimiento, U-17, U-15 y que son varios grupos por cada división.

Apuntó además que toda esa estructura requiere un apoyo que toque puertas a nivel comercial y que facilite programas complementarios de educación.

2. Generar espacios de información, de conocimiento, de base, en torno a temas de igualdad de género, crear oportunidades, capacitar a las mujeres y educar a la afición y en general al mundo fútbol para que puedan ser estadios seguros, no solo para la mujer, sino para la niñez.

“Eso involucra acciones que se verán en los próximos meses y se irán planteando, que van desde la cabeza de la institución a todo el cuerpo administrativo, los equipos, representación deportiva y afición”, citó Trigueros.

3. Buscar la manera de generar mayor involucramiento de la gran masa de aficionadas mujeres para que se conviertan en socias.

“Tratar de investigar por qué es que no hay una representación por lo menos similar a nivel de socios, para que se geste ese camino de militancia dentro de la Liga”.

Indicó que los ejes los están trabajando con pequeños comités internos de la misma comisión y que ya están llevándose a cabo algunos proyectos.

Trigueros subrayó que mucho de lo que siempre se ha hablado en las asambleas de asociados es que por qué no había representación femenina a nivel de directiva.

Actualmente, Marjorie Sibaja integra la junta y que años atrás también lo había hecho y que antes había estado doña María Marta Bolaños; pero históricamente no ha habido mayor participación o presencia de mujeres en la dirigencia.

Y quizás, a partir de esta Comisión de la Mujer Liguista, eso cambie en un futuro no tan lejano, porque se está en busca de las socias que tengan espacio y tiempo para dárselo a la Liga, capacidades y aptitudes muy específicas en momentos históricos donde pueden aportar.

“Parte de lo que se busca con la Comisión de la Mujer Liguista es empezar a formar futuras dirigentes de Liga Deportiva Alajuelense, si es que ellas así lo quisieran y si no, por lo menos crear ese espacio donde las mujeres puedan proponer y trabajar en pro de la institución”, destacó Trigueros.

Fernanda Ramírez: ‘La Liga es un estilo de vida para muchas de nosotras’

Para Fernanda Ramírez es un privilegio formar parte de la Comisión de la Mujer Liguista y así lo dejó entrever al contestar cuatro preguntas que le formuló La Nación.

¿Cuáles son los propósitos de la comisión?

Involucrar más a las mujeres liguistas en todo lo referente a la institución, que se sientan parte realmente, hacerlas sentir en casa.

¿Cómo es que se involucra en la comisión y cómo ha sido la experiencia?

Nosotras como comisión nos dividimos en 3 subgrupos. Yo soy del grupo 1, entonces en las reuniones quincenales que tenemos vamos comentando como hemos avanzado en los últimos quince días con los temas y cómo vamos a actuar en los quince que vienen.

La experiencia para mí ha sido genial, ya que amo a la Liga con todo mi corazón y me encanta que ahora quieran enfocarse tanto en lo femenino como lo masculino y esta comisión es una gran oportunidad.

¿Qué significa para usted ver que hay tantas mujeres que se identifican con el equipo y que pasan pendientes de todo lo que pasa alrededor de Alajuelense?

Como mujer es increíble, mi papá es muy manudo y siempre dice: ‘Que risa, el que me tenía que salir tan futbolero era su hermano no usted’. Y bueno, eso no debería ser así.

Entonces, que mujeres se sientan tan identificadas con la Liga como yo lo hace sentir a uno en una familia. La Liga es un estilo de vida para muchas de nosotras.

¿Cree que a partir de esto a futuro se puede pensar en que más mujeres terminen siendo dirigentes?

Me encantaría que eso ocurriera y creo que es una posibilidad. Hay mucho camino por recorrer pero si seguimos encaminadas en esto, no dudo que en un futuro si tengamos dirigentes mujeres.

Andrea Salas: ‘Es increíble ver la cantidad de mujeres que se identifican con la institución’

Las mismas consultas hechas a Ramírez se le efectuaron a Andrea Salas, otra socia rojinegra integrante de la Comisión de la Mujer Liguista.

¿Cuáles son los propósitos de la comisión?

Somos un grupo de asociadas de Liga Deportiva Alajuelense y lo que buscamos con la comisión es impulsar y trabajar por la participación integral e igualitaria de la mujer y niña liguista en todas las áreas del liguismo.

Nos regimos por tres ejes donde buscamos mayor participación e involucramiento de las socias y apoyo al proyecto de fútbol femenino, educar, capacitar y fomentar la búsqueda de equidad de género en la institución.

¿Cómo es que se involucra en la comisión y cómo ha sido la experiencia?

Hay tres ejes y estoy trabajando directamente con otras dos asociadas en uno de ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos, damos ideas, vemos los proyectos que queremos hacer y alrededor de dos veces al mes, o una vez al mes, dependiendo de cómo estemos nos reunimos toda la comisión y hablamos de los proyectos que hemos avanzado, las ideas que hemos pensado y demás.

La experiencia como tal ha sido muy bonita, muy enriquecedora. Somos bastantes asociadas en la comisión y siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista, diferentes maneras de trabajar en pro de la institución, en pro de la mujer liguista y ha sido muy bonito porque el grupo que se ha conformado tiene mujeres excepcionales que buscan el bien para esta comisión y para la mujer liguista como tal.

¿Qué significa para usted ver que hay tantas mujeres que se identifican con el equipo y que pasan pendientes de todo lo que pasa alrededor de Alajuelense?

Es increíble ver la cantidad de mujeres que se identifican con la institución y que pasan al pendiente de absolutamente todo lo que pasa alrededor de la Liga Deportiva Alajuelense. Siempre están atentas a todo y están dispuestas a aportar su granito de arena para trabajar en pro del liguismo.

Significa mucho que poco a poco la mujer se haga notar en lo que usualmente se ve como una área exclusiva para hombres y que es un pensamiento errado. Poco a poco vamos sobresaliendo en las diferentes áreas del liguismo, ya sea como colaboradoras de la institución, aficionadas y jugadoras. Cada vez más vamos siendo una pieza importante del liguismo y eso significa un montón. Espero que sigamos creciendo dentro de la institución.

¿Cree que a partir de esto a futuro se puede pensar en que más mujeres terminen siendo dirigentes?

Espero y quiero que a partir de lo que vayamos a trabajar dentro de la comisión ya sea alguna de nosotras u otra mujer, llegue a ser parte de la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense. Creo que tenemos mujeres en toda la institución completamente capaces de llegar a puestos como estos y trabajar en pro del liguismo.

