Alajuelense rompió molde de frívolas despedidas con José Andrés Salvatierra

Alajuelense le dedicó algo más que un arte a José Andrés Salvatierra. (Alajuelense)

La salida de José Andrés Salvatierra de Alajuelense rompió el molde del esquema tradicional que vienen implementando los rojinegros cada vez que se activa el periodo de movimientos en el club.

Con el lateral derecho, la Liga no se quedó en la frivolidad de un arte limitado a un simple y seco ‘gracias’.

En realidad fue el propio jugador quien el domingo se despidió del club a través de sus redes sociales.

En primera instancia, la Liga le había comunicado hace un par de semanas que no le iban a renovar el contrato. Las cosas parecían cambiar de rumbo, porque hubo un momento de estira y encoge.

La dirigencia pensó en darle unos seis meses más y conversaron, solo que Sporting FC ya se había percatado de su situación.

Fue prácticamente el viernes cuando José Andrés Salvatierra decidió que lo más conveniente para él era un cambio de aires, aceptando la oferta de Sporting FC que implicaba un contrato extenso de dos años y medio.

Con esa madurez que tiene el jugador de 32 años y que se ha forjado con los golpes de la vida y del fútbol, el espíritu de luchador que heredó de su mamá, doña Clarita Salvatierra y esa actitud de siempre querer dar un poco más, el defensor comprendió que su ciclo en la Liga había llegado a su final.

En los últimos años se han marchado hombres que tenían un historial de años en el club, con récords incluidos, como Patrick Pemberton, Kenner Gutiérrez, Christopher Meneses, Jonathan McDonald y Allen Guevara, pero a todos ellos la Liga los despidió con el arte de ‘gracias’ en las redes sociales del club.

Después de esos once años y siete meses vistiendo la camisa de Alajuelense, la Liga rompió su protocolo genérico de despedidas.

“De parte de todo Liga Deportiva Alajuelense le agradecemos a José Andrés Salvatierra por todos estos años en el club, defendiendo nuestra camiseta con amor, sacrificio y esfuerzo. Un león que quedará en la retina de los liguistas por estos 12 años en el club y los siete títulos que levantó con la rojinegra. ¡Gracias y éxitos Salva!”, reseñó el club en sus perfiles oficiales.

Además, Alajuelense publicó un video de un minuto con cuatro segundos, que inicia con el registro de aquel centro preciso y exacto de hace un año para que Jonathan Moya martillara la pelota en la portería florense, amarrando el añorado título 30 del liguismo.

Seguidamente, ese material audiovisual recopila algunas imágenes de Salvatierra entrenando y reviviendo las declaraciones que dio poco después de la obtención de ese campeonato.

“Yo no soy Wílmer López, yo no soy Marcelo Sarvas, no soy Pablo Gabas, no soy Alex López y no soy Bryan Ruiz, pero sí tengo el corazón, tengo el amor por la camiseta, tengo esa garra de siempre luchar, de siempre ir al frente. De siempre acuerpar al compañero, porque esto no solamente es el partido, es el día a día, lo que convivimos, lo que estamos acá, tratar de ayudar al que baja la cabeza para que siga, porque somos un grupo”, mencionó Salvatierra hace unos meses, sin imaginar el destino y el fútbol harían que Alajuelense y él separaran sus caminos.

En esa misma intervención, expresó: “Y al final, como se los he dicho siempre, ocupamos de todos, porque si algo me ha demostrado a lo largo de once años en la Liga es que solamente todos unidos podemos lograr las cosas”.

En el fútbol nacional, José Andrés Salvatierra solo había vestido el uniforme de la Liga. Este lunes a eso de las 5 p. m. fue presentado como la adquisición más reciente de Sporting FC y en esa rueda de prensa él también tuvo una actitud distinta.

No es de los jugadores (o mejor dicho, exjugadores) que salieron hablando mal de Alajuelense. Eso es algo que una gran parte de la afición rojinegra le reconoce, tanto como ser uno de esos futbolistas que en la cancha siempre fue fiel a ese ideal de dar un poco más.

“Para mí el tema de la Liga es un ciclo que se cierra, donde fui muy feliz, pasé cosas buenas, cosas difíciles, siempre tuve el apoyo del club, de la afición y todo fue muy bonito, pero yo lo dejaría hasta allí. No voy a hablar más de mi paso por Alajuelense, lo que pasó, pasó. Cierro el ciclo y ahora soy feliz aquí con el Sporting”, subrayó José Andrés Salvatierra.