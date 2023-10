Abuelita grabada a escondidas hablando de Joel Campbell aún no sabe que él la escuchó

Doña Nydia Arias Arroyo es 100% aficionada a Liga Deportiva Alajuelense y desde hace unos meses se emociona aún más en los partidos de su equipo. La razón es que Joel Campbell es su jugador favorito y desde que él decidió fichar con la Liga, ella no se cambia por nada ni por nadie.

En la familia todos saben que a esta abuelita de 83 años no le gusta que la graben, ni que le tomen fotografías. No es que sea muy seria, o que tenga mal humor, es que en realidad es de las personas a las que les gusta pasar inadvertidas, reservadas y con perfil bajo.

A la hora de publicar este artículo, doña Nydia aún ni siquiera sospechaba que una ‘travesura’ de su nieta Nicolle Wint la puso en boca de todos en la red social ‘X’ (Twitter) y que hasta el propio Joel Campbell la escuchó hablando de él.

¿Cómo? Resulta que un día después de que Alajuelense derrotó a Pérez Zeledón con goles de Johan Venegas y Alexis Gamboa, Nicolle fue a visitar a su abuelita, y como es habitual, se la pasaron hablando de fútbol. Eso significa que era imposible que doña Nydia no mencionara a Joel Campbell.

Al escucharla tan emocionada, a Nicolle se le ocurrió grabarla en audio, refiriéndose al 12 de Liga Deportiva Alajuelense. Por eso es que en medio de la conversación de estas dos manudas, ella le pregunta que si entonces cree que Joel Campbell es buenísimo, porque en realidad era lo que le había dicho antes, pero la nieta necesitaba que lo repitiera para la grabación.

“Es que es buenísimo, hay que ver cuando la pelea con otro, como pasa, le da vuelta a la bola”, expresó doña Nydia.

Nicolle publicó ese audio de 26 segundos en ‘X’ y etiquetó a Joel Campbell. Pronto, muchos aficionados de Alajuelense empezaron a comentar ese posteo, cautivados por la abuelita liguista.

Lo que la nieta jamás pensó es que el propio Joel Campbell escucharía a doña Nydia y le extendería una invitación.

“Dile a tu abuela que un beso. Que cuando quiera me dice y le doy un par de entradas para que me vea en vivo”, contestó el futbolista de Alajuelense.

— Joel Campbell (@joel_campbell12) October 19, 2023

“Yo no me lo podía creer, jamás lo pensé. Yo etiqueté a Joel por etiquetarlo, jamás pensé que fuera a responder, porque yo me imagino que a él le deben llegar un montón de notificaciones al día”, mencionó Nicolle Wint.

Si ella pasó toda la noche pensando en eso, no quiere ni imaginar lo feliz que se pondrá doña Nydia cuando se entere de todo.

“Mi novio es saprissista, yo estaba con él y donde le enseñé la respuesta estaba como loco también, de lo más contento. Yo no sabía ni a quién contarle. Mi mamá está fuera del país por trabajo y no lo podía creer, hasta se metió aTwitter, que casi nunca lo hace y le agradeció a Joel este gesto tan lindo”.

Ahora Nicolle tiene la misión de poner a su abuelita al tanto de todo. Primero pensó en hacerlo personalmente, pero no podrá irla a visitar este sábado.

“Voy a ver si la llamo y grabo la reacción, aunque sea en audio. Es que lo que pasa es que el otro audio lo grabé a escondidas. Quiero ver la reacción cuando le diga que la grabé y lo que pasó”, destacó.

Nicolle contó que su abuelita siempre ha sido liguista de toda la vida y que a veces se pone tan tensa que prefiere no ver los partidos por televisión. Como vive cerca de la Corte, en Alajuela, a la hora de los partidos en el Morera Soto le gusta abrir la puerta de su casa y sentarse a escuchar.

Desde ahí oye la algarabía que provoca una anotación de Alajuelense en la casa rojinegra. Y esa sensación la alegra.

“Es que mi abuelita hasta se pone a rezar por la Liga, para que el equipo gane. Ella nos inculcó ser liguistas, porque mi abuelo era saprissista. Mi mamá es demasiado aficionada por herencia de ella y yo salía a ellas también”, relató Nicolle.

Y dentro de ese gusto por el fútbol de doña Nydia, la figura de Joel Campbell empezó a llamarle la atención desde hace tiempo.

“Ella siempre ha sido fanática de Joel, desde que él empezó a destacar ella lo seguía y se intensificó más con el Mundial de Brasil. Desde ahí siempre anda preguntando que qué pasó con Joel y cuando él firmó con la Liga estaba fascinada”.

Doña Nydia siempre le pregunta a Nicolle que cuándo y a qué hora juega la Liga para estar al tanto y ahora lo que la atormenta es ver cómo los rivales lo marcan.

“Me pasa diciendo que le da miedo que le peguen, porque es tan bueno que solo así pueden intentar frenarlo. El jueves me dijo que qué dicha que tenemos a Joel, porque es un jugador extraordinario, como que no es de este mundo. La vi tan emocionada que ahí fue donde se me ocurrió grabarla”.

Las conversaciones sobre Liga Deportiva Alajuelense son frecuentes entra nieta y abuelita, pero doña Nydia siempre termina mencionando a su jugador favorito.

“Todavía no sabe lo que pasó, porque me vine para mi casa y cuando llegué fue que me percaté de todo. Todavía no la he llamado, sé que se va a morir de felicidad porque Joel le mandó un saludo y la invitó al estadio. Me le va a dar algo”.

Nicolle sabe que cuando su mamá y su tío estaban pequeños, doña Nydia acostumbraba ir al estadio con más frecuencia, pero con el paso del tiempo dejó de hacerlo.

“Como mi abuelo era saprissista ella tenía aquel temor en el corazón de que ganara Saprissa y pasaba muy tensa. Hasta prefiere no ver los clásicos por eso, porque se estresa demasiado. Ella siempre está velando por mí más que todo, porque yo sí voy mucho al estadio”.

Pero Nicolle está convencida de que el retorno de doña Nydia al Morera Soto está cerca y que estando ahí podría sentirse más tranquila que cuando se sienta a escuchar los goles desde la puerta de su casa, o cuando se anima a prender el televisor.

“A ella le dan miedo los partidos, se estresa mucho, no soporta la tensión, pasa rezando el Rosario y no sabe ni dónde meterse; pero también yo sé que le encantaría ir. Ella sí me ha dicho como que qué bonito ir al CAR y de vez en cuando me dice que ni se acuerda cómo era el estadio. Voy a ver si le digo que Joel la invitó, yo creo que no va a poder decirle que no”, finalizó Nicolle Wint.

Esto ocurrió justo después de que Joel Campbell alborotó ‘X’ y Facebook con una confesión sobre lo que vive en Alajuelense: “Disfrutando del fútbol como hace mucho tiempo no lo hacía”.

