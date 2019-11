“No me puedo quejar. Todas las épocas me han traído sus satisfacciones desde las trasnochadas como estudiante en que uno no tenía plata para nada hasta la pasión de mis alumnos. Me encanta ser jubilada; es una buena etapa y además estoy con salud”, afirma esta artista de 69 años. Tita, su compañera gatuna blanco y negro, nos roba la atención y la seguimos hasta que se pierde en la cercanía verde de su patio. “Un gato a la vez”, resuena.