–“Uno de los libros que más me ha gustado leer es Ilusiones de Richard Bach. Él era piloto. Claro que he leído mucho, tal vez demasiado. Me gusta lo esotérico, la metafísica, mantras, cantos, La Biblia, la Cábala, libros de teosofía y libros sobre la formación del universo, Krishnamurti. Pero también Karl Sagan, Isaac Asimov, Taylor Caldwell, Matilde Asensi, Los tres mosqueteros, Salgari”.