¿Qué une al artífice de la Revolución Mexicana y a un intelectual costarricense del siglo XIX?

“Yo no conocía personalmente a Madero; mas pertenecíamos a una misma agrupación de carácter filosófico y humanitario que tenía ramificaciones en casi toda la república [...] busqué con la mirada al jefe de la revolución [...] Madero me dirigió una mirada como preguntándome quien era. Su padre me nombró y Madero, entonces, alargóme la mano, una mano vellosa y fuerte que estreché con la misma franqueza con que se me tendía [...] me invitó a dar una vuelta por el campo. Ascendimos a una colina cercana y desde allí me mostró la posición de las fuerzas revolucionarias”.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌