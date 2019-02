Como se puede observar en esta lista de temas, los escritores de estas narrativas no se limitan a construir universos estrechamente costarricenses. Incluso cuando no tienen lugar en planetas o sistemas solares lejanos, los relatos de Protocolo Roslin retratan mundos futuros altamente globalizados e interconectados, donde los viejos modelos poscoloniales de centro y periferia ya no funcionan, y donde América Latina está a la vanguardia del desarrollo tecnológico.