Premios Tony: 75 años de celebrar el teatro de Broadway

Por 75 ediciones, los Premios Tony han premiado la excelencia en las tablas de Broadway. Hoy domingo 12 de junio se llevará a cabo la ceremonia de este año, en el Radio City Music Hall de Nueva York. Para esta ocasión, la anfitriona de la noche será Ariana DeBose, ganadora de un Óscar por su actuación en Amor sin barreras (West Side Story).

Cada uno de los 41 teatros de Broadway, localizados en el corazón de la ciudad de Nueva York, han sido el hogar de decenas de obras de teatro. Algunas de estas edificaciones han estado en pie por más de un siglo. Sin embargo, ningún desafío al que se ha tenido que enfrentar la comunidad teatral neoyorquina se compara con la pandemia de la covid-19.

No sólo tuvieron que cerrar sus puertas por año y medio, sino que a partir del momento en que comenzaron a reabrir, a pesar de las rigurosas medidas de prevención, surgieron contagios entre miembros de los elencos de varias producciones. Algunas obras, como Jagged Little Pill (con música de Alanis Morissette) y Chicken & Biscuits (producida por Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas) no lograron surgir económicamente y optaron por cerrar definitivamente.

'A Strange Loop' está nominado a 11 premios, incluyendo mejor musical. (Instagram)

La mayoría de las obras lograron mantenerse a flote gracias a un esfuerzo sobrehumano de suplentes y reemplazos que se encargaron de sustituir a los actores que presentaban síntomas. Entre reestrenos y cancelaciones, esta ha sido una de las temporadas más inesperadas y competitivas en la historia de los Premios Tony.

Las nominaciones

El musical A Strange Loop parece ser el favorito de la temporada, pues está nominado a 11 premios incluyendo mejor musical. Pero el montaje MJ, inspirado en la vida de Michael Jackson, no se queda atrás con una decena de nominaciones.

Acompañándolos en la categoría de mejor musical se encuentran Girl From The North Country (con música de Bob Dylan), Six (musical sobre las seis esposas de Enrique VIII), Mr. Saturday Night (protagonizado por el comediante Billy Crystal) y Paradise Square.

Para esta edición, hay varias caras conocidas de Hollywood entre los aspirantes al preciado Tony. Por ejemplo Sam Mendes, director de American Beauty y 1917, destaca en la categoría de mejor dirección por su trabajo en la obra The Lehman Trilogy. Hugh Jackman (Wolverine) fue nominado como mejor actor protagonista, mientras que Jesse Williams (de Grey’s Anatomy) también fue reconocido por su trabajo en la polémica obra Take Me Out.

Jesse Williams está nominado por su trabajo en la polémica obra 'Take Me Out'. Foto: Instagram.

Obras como Funny Girl (que lanzó al estrellato a Barbra Streisand en los años sesenta) y Diana (musical biográfico sobre la Princesa Diana) fueron casi ignorados por completo. Asimismo, las actuaciones de celebridades del calibre de Sarah Jessica Parker y Beanie Feldstein no fueron tan bien recibidas por los votantes de la ceremonia.

El rey del pop conquista Broadway

Michael Jackson, conocido como el “rey del pop”, ha llegado esta temporada para reinar en la taquilla de Broadway y las nominaciones de los Tony. MJ, la obra que utiliza su música, no defraudará a sus fanáticos, pues contiene todos sus grandes éxitos (Thriller, Beat It, Billie Jean, Man in the Mirror...) e inclusive algunas de las canciones de los Jackson 5.

El musical sigue la vida de Michael durante su preparación para el tour mundial Dangerous, en 1992, mientras que dos periodistas intentan revelar los más íntimos secretos del artista. Y aunque Michael Jackson (interpretado minuciosamente por Myles Frost) les asegura que prefiere mantener el trabajo separado de su vida profesional, poco a poco esas líneas comienzan a desdibujarse.

La coreografía de este espectáculo fue ingeniada por Christopher Wheeldon, quien utiliza una gran cantidad de movimientos de baile popularizados por Jackson, incluyendo el famoso moondance. Pero además, Wheeldon decide devolverse hasta la raíz, tomando inspiración directa de aquellos bailarines y coreógrafos a quienes Michael admiraba, incluyendo a Bob Fosse (director y coreógrafo de Chicago) y los legendarios Nicholas Brothers.

El libreto fue escrito por Lynn Nottage, dramaturga estadounidense que ha ganado el Premio Pulitzer dos veces, y aunque a veces el texto se siente plano y cliché, es la reveladora actuación de Myles Frost la que cautiva a la audiencia desde el primer instante.

'MJ: The Musical' contiene todos los grandes éxitos de Michael Jackson. (Instagram)

Frost, quien está debutando en Broadway, no tiene muchos créditos de actuación a su nombre. A sus 17 años, participó en The Voice, pero no pasó de la audición a ciegas. En esta ocasión, Myles demuestra que es una verdadera estrella, dominando la técnica y el registro vocal necesario para interpretar el complejo catálogo de Michael Jackson.

Myles es uno de los favoritos para ganar la categoría de mejor actor en un musical. De ser así, no sería la primera vez que un intérprete es premiado por dar vida a una estrella pop en un escenario de Broadway. El año pasado, Adrienne Warren fue galardonada por su actuación en el musical de Tina Turner; y en ocasiones anteriores, Stephanie J. Block y Jessie Mueller fueron reconocidas por interpretar a Cher y Carole King, respectivamente.

Reinterpretando a Bob Dylan

Contrario a MJ, el musical Girl From The North Country no tiene nada que ver con Bob Dylan. De hecho, la historia se desarrolla en Minnesota, en los años 30, cuando Bob Dylan ni siquiera había nacido. La experimentada actriz, Mare Winningham, lidera un ensamble de actores que dan vida a los inquilinos de una pensión durante la era de la Gran Depresión.

La estructura de este musical lo diferencia de cualquier otro, ya que en vez de utilizar las canciones de Bob Dylan para avanzar la trama, éstas no se relacionan en absoluto con la historia y sirven como una forma de escape de la realidad para los personajes, interpretados en una especie de mundo paralelo.

Ariana DeBose será la anfitriona de la gala. (Emma McIntyre/AFP)

Las orquestaciones y arreglos musicales de Girl From The North Country, en canciones como Hurricane y Like a Rolling Stone, reinventaron la música de Dylan para una diversidad de voces. Ese trabajo, a cargo de Simon Hale, influenció a que los Grammys le otorgaran una nominación al álbum grabado por el elenco de este musical.

El más nominado

A Strange Loop (Un bucle extraño, en español) ha sido una de las mayores sorpresas de esta temporada teatral. Esta obra es la más nominada de esta temporada y previamente recolectó un Premio Pulitzer. La trama se centra en la vida de un hombre afroestadounidense gay que trabaja como acomodador en Broadway, para El rey león, y decide escribir un musical basado en sus propias vivencias.

El personaje principal se ve acompañado por un coro de actores que representan sus pensamientos. Una integrante del ensamble, L Morgan Lee (Pensamiento 1), hizo historia al convertirse en la primera actriz trans en ser nominada en los Premios Tony.

Los Tonys se han caracterizado por ser inclusivos y celebrar la diversidad. En esta edición fueron visibilizadas narrativas protagonizadas por personas negras. Es evidente que las mentes creativas detrás de estos espectáculos fueron nutridas por movimientos como Black Lives Matter y la realidad política y social de Estados Unidos.

'Six: The Musical' es un musical sobre las seis esposas de Enrique VIII. (Instagram)

Sin embargo, es imposible no notar la ausencia de narrativas latinas y asiáticas. Broadway aún tiene mucho por recorrer en cuanto a temas de inclusión. Son pocos los casos en que los latinos están presentes en primer plano y son aún menos las historias que han sido concebidas por autores latinos.

Obras como A Strange Loop demuestran que sí hay espacio para escuchar historias completamente originales, con personajes que representan la diversidad de voces que han sido generalmente ignoradas en estos espacios. Hay una audiencia dispuesta a darle una oportunidad a historias experimentales que toman riesgos y se salen de lo tradicional.

Los Premios Tonys se estarán transmitiendo a partir de las 5 p. m., en el canal Film & Arts.