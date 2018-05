Al mejor decir de Slavoj Žižek, una versión del drama que nos condujese a la redención de Don Juan, sería un ejemplo de nonsense: “Por el contrario, su fidelidad hacia el Mal lo eleva a los altares de lo contestatario, como el paradigma absoluto del héroe ético”. Don Giovanni no cae en la trampa en la que Fausto perece: Fausto no niega nunca la condición de Dios, puesto que entrega contractualmente su alma a Mefistófeles. No trata con Dios, pero sí con el diablo: Y negociar desde la antítesis soluciona muchas paradojas.