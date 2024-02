Ocho años después, ¿qué dice el muro de Trump sobre nosotros? Autor tico sacude con sus respuestas

Es muy en serio cuando Luis Alberto del Valle se autocalifica como un eterno aprendiz. “Mi gusto por aprender me ha llevado por caminos hermosos y extraños”, dice, refiriéndose a campos como la arquitectura, la pintura, la fotografía, la estética, la historia del arte y la filosofía.

Esta “sopa” de disciplinas acabó llevándolo a la escritura y, particularmente, a la creación de Del otro lado del muro, libro que reflexiona sobre la arquitectura de seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos.

Con 'Del otro lado del muro', Luis Alberto del Valle reflexiona los paralelismos entre los muros y la muerte a la luz de aquella campaña de Donald Trump. (JOHN DURAN)

Este investigador y docente de la Universidad de Costa Rica se nutrió de su propio bagaje cultural para desentrañar, a través de palabras simples, pero con discusiones profundas, variadas reflexiones en torno al concepto del muro que Donald Trump utilizó como parte fundamental de su campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2016.

Dentro de las muchas disecciones que se pueden desengranar de su libro, comentamos algunas con el autor a la luz de su publicación bajo el sello editorial Arlekín.

—El libro es historiográfico, ensayístico, literario y filosófico. Por eso, antes que nada, me gustaría saber cómo presentaría el libro en sus propias palabras...

—Me gusta pensar en este libro como una serie de recortes. La arquitectura como disciplina tiene muchos cabos sueltos que se anudan con naturalidad a otras disciplinas mencionadas. Entonces, pienso que, como práctica en disputa, se alimenta de ellas.

”Por eso me gusta pensar que en el libro hay una suerte de lentes diversos a través de los cuales se puede ver un único objeto que parece simple a primera vista: el muro de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una arquitectura que puede verse desde su impacto cultural, ambiental, geopolítico y estético. En suma, todas las variables que parecen desbordar el muro pueden ser vistas desde su arquitectura. Considero que el libro consiste en recortes, una serie de formas de ver el muro desde diferentes ángulos y pensarlo desde diferentes lugares.

”Todos esos recortes cuentan la historia de una arquitectura monumental construida a lo largo de más de mil kilómetros y que atraviesa desiertos, montañas, ríos, ciudades enormes y pueblos pequeños; que divide naciones, pueblos, vecindarios y familias en dos y que transforma en dos un territorio que siempre ha sido uno.

Actualmente, Luis Alberto del Valle es investigador y docente de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. (JOHN DURAN)

—Una pregunta de rigor: naturalmente hay un contexto político de fondo, pero ¿qué fue lo que lo lanzó a escribir el libro?

—El muro del que se encarga este libro ha sido estetizado, mediatizado y publicitado con fuerza sobre todo en la última década, pero el problema es que no es una excepción: hoy vemos más muros de seguridad en los territorios fronterizos y en disputa del planeta que jamás en la historia de la humanidad.

”Un mundo que dice ir en el camino de la globalización se ve cada vez más amurallado y los que sufren la construcción de estas arquitecturas de alta tecnología son, sobre todo, los migrantes desesperados de muchísimas partes del globo. Hace tres décadas había unos tres muros de seguridad en el mundo y hoy hay por lo menos setenta de estos enormes muros en los territorios del planeta, muros de miles de kilómetros de largo, plagados de dispositivos de vigilancia y de violencia, desde cámaras hasta ametralladoras automáticas.

”En un primer momento, buscaba escribir sobre el problema ontológico del muro de seguridad como un elemento autónomo, como si fuera un problema arquitectónico en sí mismo que se despliega hacia otras circunstancias. Pero al sumergirme en el campo de estudio encontré lo contrario. Son más bien todas esas otras circunstancias las que se repliegan y colapsan en la construcción de muros masivos e imponentes como este: muros de la seguridad para algunos y muros de la muerte para muchos otros.

”Entonces me enfrenté a delimitar el muro, a estudiarlo, y el camino me fue claro: no podía escribir de ningún muro más que de este, el que está más cerca de mí, tanto geográfica como cultural y afectivamente.

—¿Qué influencias literarias o investigativas marcaron la elaboración del libro?

—El lugar desde el que abordo el problema es tan importante para el desarrollo de mi trabajo que forma el título del libro: observo el muro “del otro lado”. Así, intento enmarcar el texto en una tradición llamada Border Thinking, que podría traducirse algo así como “pensamiento fronterizo”.

”El Border Thinking procura ser una epistemología desde el exterior, una forma de pensamiento que reta la hegemonía de los centros de conocimiento, un saber desde afuera. Esta escuela fue pensada por Gloria Anzaldúa, una teórica, activista política, feminista, escritora y poeta chicana, que en la década de los ochenta del siglo pasado se encargó de condensar en su obra una gran diversidad de pensamientos de quienes habitan los territorios fronterizos y que piensan desde las fronteras, desde las periferias.

”Creo que ese es el lugar teórico en el que existe este libro: un libro sobre el muro pero escrito del otro lado del mismo. De esa forma busco tomar la mano de personas que piensan desde afuera de las matrices coloniales, como Anzaldúa, como Paul Preciado, como Achille Mbembe; la de artistas como Ana Teresa Fernández o Consuelo Jiménez; la de personas que habitan los bordes y que los bordes las constituyen.

Luis Alberto del Valle dice estar interesado en estudiar campos como la necropolítica y la violencia, sobre las agencias contraculturales de la escritura, sobre el dibujo y la representación. (JOHN DURAN)

—¿Qué lectura podemos hacer los ticos sobre el muro fronterizo entre México y EE. UU.?

—Por lo general, solemos pensar que el muro está lejos de nosotros, pero en realidad la migración hacia el norte sucede a nuestro alrededor y pasa por aquí. Quizás a veces el fenómeno es menos explícito porque está aún disuelto y parece que se va condensando más hacia el norte, pero pasa por aquí, lo vivimos, son nuestros mismos vecinos los que se mueven hacia ese muro.

”Por otro lado, aunque parecen lejanos, la lógica de estos muros habita nuestras ciudades y nuestra cotidianidad: alrededor de nosotros vemos nuestras ciudades cada vez más amuralladas. A eso se refiere el término de lo “securitario” en el libro. Por “securitario” entendemos una serie de fenómenos o circunstancias de diversas índoles que se identifican como problemas netamente de seguridad y por ende se les da la atención y acción que corresponden a los problemas de seguridad.

”De esta forma, si observamos a nuestro alrededor en las ciudades que habitamos, vemos cada vez más muros enormes, dispositivos de seguridad, cámaras, cercos electrificados, rejas, alambres de navaja, en suma, una ciudad cada vez más compartimentada y amurallada. Entonces la lógica de la securitización habita con nosotros y somos presas del miedo. Así, las lógicas que levantan estos muros no son tan lejanas a nuestra cotidianidad como nos suelen parecer.

—¿Qué dicen las arquitecturas sobre nosotros?

—Las arquitecturas, en tanto objetos construidos, pueden leerse como libros: nos cuentan historias de nuestras ciudades, nuestros espacios, nuestros hábitos y habitaciones. En ese sentido, si los leemos con atención, son libros que nos cuentan nuestras propias historias. Y esto es así porque desde el momento en el que despertamos hasta el que dormimos y desde el que nacemos hasta el que morimos, estamos siempre inevitablemente rodeados de arquitecturas y por eso, en gran medida, constituyen nuestra vida y nuestra experiencia.

”Lo que estas arquitecturas de la violencia cuentan sobre nosotros puede parecer oscuro y siniestro: nos cuentan sobre un presente en tensión, sobre nuestra relación con aquellos a quienes creemos ser los “nuestros” y los “otros”, nuestra relación con la diferencia y la semejanza, con el ecosistema y el capital, con el consumo y la destrucción; puede contarnos la historia de lo que las historias bien contadas pueden llegar a hacer con nosotros.

”Pero el último capítulo del libro se dedica a imaginar futuros —lo cual considero que es una de las cualidades que la arquitectura como práctica ha tenido siempre y debe recuperar con fuerza en este momento histórico—, y así la arquitectura también puede contarnos la historia fantástica de todo lo que podemos alcanzar si lo imaginamos juntos. ¿Qué es la arquitectura sino la práctica de la imaginación sobre el espacio?

La creación de 'Del otro lado del muro' se produjo con el incentivo de una de las becas del Colegio de Costa Rica en creación literaria. (JOHN DURAN)

—De todos los subtemas que se abordan, ¿cuál es el que más desea que se quede dentro del pensamiento del lector?

—Justamente la idea de la arquitectura como práctica de imaginación radical: para decirlo como Paul B. Preciado, imaginar es ya actuar. Si nos disponemos juntos podemos imaginar futuros mejores, distintos, más justos, más luminosos. Si consideramos la arquitectura como una práctica de imaginación, ya sea sobre el espacio, sobre el territorio, sobre la vida o la cotidianidad, podremos reclamar la construcción de un mundo mejor.

”La arquitectura es una práctica que nos acompaña, como humanos, desde hace decenas de milenios, y por lo tanto es parte de nosotros rehacerla, repensarla y reimaginarla. Los monumentos al odio y a la exclusión se han erigido en las páginas más oscuras de la historia, pero así como se han levantado han caído y han dado paso a ágoras de diálogo, de diversidad y de colaboración. Y así como con dispositivos arquitectónicos se han levantado las primeras, así la arquitectura puede también reimaginar las segundas.

”Frente a un problema profundo como el revisado en este libro, el deber de la arquitectura es responder con ideas y dispositivos que promuevan mejores condiciones materiales para las sociedades, los ecosistemas, los territorios y las personas.

Esta es la portada del libro 'Del otro lado del muro', publicada por Arlekín. Foto: Cortesía LADVF

