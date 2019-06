Leer un libro de ficción es siempre una lotería, incluso en aquellos casos en que viene precedido de buena crítica y un mercadeo que persuade a la imaginación. Aún en esos casos sigue siempre siendo una lotería y no todo lo que brilla es oro. Cuando un libro me toma como una amante intempestiva que obliga a acciones de lectura como sexo sin control, a todo hora y lugar posible. Cuando me descubro al desayuno leyendo, dedicándole tiempo cada vez mayor a la lectura, en las esperas del banco o las del dentista, incluso en algunas visitas al baño que asumimos más prolongadas, es cuando me doy cuenta que he sido atrapado por ese libro.