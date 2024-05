Miguel Hernández, un pintor costarricense atrapa la belleza de lo efímero con pasión y oficio

El humo, esa mezcla visible de gases producido por la combustión de una sustancia, generalmente compuesta de carbono y que arrastra partículas en suspensión, puede ser visto con temor, recelo o por qué no, con sensualidad. Protagonista en la literatura, las artes visuales, el cine o la música, bien lo dijo el famoso escritor y camarero del Café Gijón de Madrid, el español Pepe Bárcena: “Me he tragado todo el humo de la literatura […]”. No en vano las cigarreras de la ópera Carmen, de George Bizet (1838 – 1975), le dedican al humo una de las arias más bellas y sensuales de este género: “Con la mirada seguimos el humo que por el aire asciende al cielo y lo perfuma gratamente. ¡Se sube placenteramente a nuestras cabezas, filtrándose muy gentil, en nuestras almas con alegría! […]”. Igual existe una visión idílica cuando se observa el humo que sale de la chimenea de una casa rural, este humo evoca calidez y, por lo general, es señal de una agradable comida con sabor a leña.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌