Los colores y las texturas engalanan la Galería Nacional

Por medio de obras cargadas de textura, color y diversas técnicas, cinco artistas del ámbito nacional prometen llevar al público a un viaje por diferentes mundos.

Se trata de los artistas Carlos Tapia, Philipp Anaskin, Jorge Murillo, Jessika Cavallini y Olga Anaskina, quienes exponen sus trabajos en el segundo piso de la Galería Nacional, ubicada en el Museo de los Niños.

El recorrido por esta exposición conjunta, que estará disponible hasta el 26 de febrero, comienza con las Las 7 tentaciones y otros pecados de Carlos Tapia. Esta es una exhibición de pintura que consiste en 22 obras en acrílico sobre tela de mediano y gran formato.

El arquitecto Jorge Murillo presenta 'Celebración de colores y formas', una colección de 31 obras sobre la abstracción geométrica. (Galería Nacional )

Las obras muestran los siete pecados capitales que tanto atormentan a la sociedad cristiana del mundo: pereza, lujuria, envidia, ira, avaricia, soberbia y gula. Cada uno de estos está representado por un personaje gatuno y mucho color.

La muestra continúa con la Celebración de colores y formas, del artista Jorge Murillo. Esta es una colección de 31 obras de pequeño y mediano formato en la que el arquitecto saca a relucir su pasión por los colores, las formas y la abstracción geométrica.

“Mis papás nunca escatimaron en regalarme cajas de lápices, temperas, acuarelas; y cuando yo veía aquellas cajas de lápices gigantescas con las barritas de colores experimentaba un placer tan grande que a veces ni siquiera quería tocarlos para no desordenar la secuencia de los colores”, dijo Murillo, quien presenta una propuesta de acrílico sobre lienzo.

Carlos Tapia, de gato a fiera

La siguiente muestra es Piel de Nadie, de la artista Jessika Cavallini, quien presenta una colección de siete obras de más un metro, las cuales son hechas a mano sobre lienzo importado. La instalación cuenta con muchos colores que pretenden resaltar la lucha de la humanidad por sobreponerse al dolor, al hambre y la enfermedad, siempre llenándose de esperanza y esperando una nueva oportunidad. De acuerdo con la Galería Nacional, “el color es sinónimo de esperanza”.

“Cavallini utilizó su vivencia en la pandemia para realizar esta colección, en la que menciona que la pandemia es un tiempo que no se ha acabado, donde muchos de los habitantes del mundo han desaparecido. No sabemos con certeza de donde viene o a donde va, pero sí que no tiene color, raza, o sexo, simplemente se adueñó del sufrimiento humano y dejó un grito en el silencio”, detalla la galería.

'Piel de Nadie' es la muestra en la que la artista Jessika Cavallini pretende resaltar la lucha de la humanidad por sobreponerse al dolor, al hambre y la enfermedad. (Galería Nacional )

Philipp Anaskin expone Cenizas y tiempo. Esta consiste en una colección de 12 obras de mediano formato, en la que el artista confronta escenarios reales o irreales de manera metafórica.

“El pintor toma como punto de referencia la narrativa oral familiar y experiencias, como vehículo de cuestionamiento en sus pinturas y esculturas, en las que algunos segmentos parten de su memoria o recuerdos, los cuales son fragmentos de sus deseos, temores, anhelos y realidades”, detalla la galería.

El recorrido finaliza con la obra de Olga Anaskina, hermana de Philipp, quien presenta Mis obras favoritas. Esta consiste en una propuesta de 11 obras de gran formato cargadas de color y formas, “apoyándose en una sexualidad extrema, que desborda fluyendo en su pincel a borbotones, trazando un erotismo que conmueve las arterias de su propio arte, haciéndolo tremendo y devorador”.

De manera gratuita, la exposición colectiva está abierta al público hasta el 26 de febrero, en horario de martes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.; mientras que los sábados y domingos será de 9 a. m. a 5 p. m.

Para más información, usted puede enviar un mensaje de WhatsApp al 7003-7070.