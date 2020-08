En cada esquina del parque, la verja se unía con un magnífico portón, cuyos batientes estaban sujetos a dos pilastras rematadas por farolas de tipo imperial. Cada hoja o batiente del portón medía 1.20 metros de ancho por casi tres metros de alto, y estaba formado por un tercio inferior de 3 cuadrángulos con elementos decorativos vegetales, y los dos tercios superiores con 3 arcos yuxtapuestos, al interior de los cuales, se ubicaban elementos foliares decorados en candelieri. Un detalle especial de los portones es que ambos poseían una coronilla o remate. La del izquierdo culminaba en un óvalo, en cuyo centro destacaba la figura del escudo de Costa Rica, que se apreciaba perfectamente al cerrarse el portón en su totalidad. De día o de noche, la verja constituía un espectáculo sin igual, que no dejaba a nadie indiferente. En el mundo se conservan pocas verjas y portones como los que hubo en nuestro parque central. En Inglaterra, por ejemplo, destacan los trabajos de Kensington Gardens de Londres y los de Warrington Town Hall, en Warrington, Cheshire. Ambas obras de Coalbrookdale and Co. En Perú, de similar categoría, destaca la impresionante verja de la Alameda de los Descalzos, en Lima. Conocer la paternidad de nuestra verja es todavía una misión inacabada. Sin embargo, por el encargo conjunto de obras que hizo el Ing. Ángel Miguel Velázquez a Coalbrookdale & Co en el año 1867, así como por la estética similar a otras obras de este fabricante, reforzada por los patrones disponibles en los catálogos originales, nos inclinamos a pensar que la famosa verja fue fundida en los altos hornos de Coalbrookdale, en Shropshire, Inglaterra, considerada esta pequeñísima villa como una de las cunas de la Revolución Industrial.