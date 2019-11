–Pues ni siquiera sé si estaba esperando; yo creo que ya estaba destapado, pero la gente sigue haciendo como que no lo ve. Son temas que incomodan, entonces es más práctico hacer como que no existen. Lo que las mamás les pedían a sus hijos eran: ‘No me obligue a dejarlo de amar’. Estos conceptos me parecían muy interesantes. Yo le hago daño por su bien, no me obligue a dejarlo de amar, no lastime a sus hijos mintiéndole a su mujer para siempre. Siempre se pone a Dios como responsable del mensaje, lo que también me parecía fascinante.