–La ópera es mi razón de vida, sin excluir otras formas disímiles de canto, como el Lied alemán o la mélodie francesa. Propugno entonces un canto órfico, que se base en la belleza de la obra de arte y en su capacidad para cambiar el entorno. Ya no se trata del canto de las sirenas o de la capacidad de conmover a los dioses del inframundo, sino de permear la propia capacidad de los gobernantes, o sus intereses políticos, y de tal manera orientar el mundo hacia la paz. Creo que después de tantos años de lucha en pro del arte lírico como fenómeno, he terminado por concluir que no existe un criterio individual para juzgarlo. No es lo mismo la tradición wagneriana del Festpielhaus de Bayreuth que la no tan tradicional esfera del Met neoyorquino, pero todos pueden ser válidos, aún pasando por encima de criterios modernos para el montaje de las óperas. Ello constituye una discusión estética que aparenta no tener fin. ¿Queremos la ópera tradicionalmente desarrollada, o permitimos la innovación subjetiva de artistas de la talla de Stefano Poda? Por ello expresamente, le pedí a Stefano, con quien mantengo una enorme amistad luego de haber trabajado tantas veces juntos, que prologara mi obra. Poda y Montresor son la línea innovadora del arte operístico, que concentra la actividad en el efecto general que percibe el público, a través de un metalenguaje que cada quien percibe de manera diferente. Por ello, la idea de un arte total permanece en constante discusión