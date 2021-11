Gabriela Arrieta, la tica que con su libro ‘La Esfera’ fue un éxito de ventas en Amazon

Gabriela Arrieta Quesada nunca tuvo intenciones de formar una creación tan grande como La Esfera, su novela, que además de haber alcanzado lugares de privilegio en la plataforma Amazon y de agotarse seis veces en América Latina; cuenta con una banda sonora trabajada por respetados músicos costarricenses -valor agregado poco usual en la literatura-, y que además posee en su portada una ilustración artística.

“Nació de la manera más espontánea, un buen día me levanto pensando que voy a escribir una novela, teníamos menos de quince días de estar ‘en casa’, la pandemia había comenzado y yo, simplemente, me levanto y escribo. Al final de ese día ya tenía los primeros tres capítulos de lo que sería La Esfera”, rememora.

Así fue como la escritora, quien además es conferencista y estudió relaciones internacionales, comenzó a dar vida a un thriller histórico que juega con la ficción y que tiene una extensión de 500 páginas.

“Cuenta la historia de cuatro arcángeles enviados a la Tierra, seis meses antes del inicio de la pandemia, con la misión de esperar a que La Esfera se manifieste”, reza una pequeña sinopsis.

Los arcángeles que llegan a la Tierra no tienen ningún poder especial, ni tampoco ningún don. Ellos son: Theo Daft, médico epidemiólogo; Allan Delacroix, físico nuclear, Massimo Agnelutti, periodista e investigador internacional, y Edward Amery, especialista en antiterrorismo. Ellos se enfrentarán a la pandemia y, “como humanos, experimentarán por primera vez miedo, ansiedad, frustración y enojo, entre muchas otras emociones”.

“Cada uno se incorpora a su comunidad y a su país. Son reconocidos especialistas en diversos temas, pero también llevan las limitantes propias del ser y comienzan a experimentar todo desde una humanidad que nunca habían percibido”, comentó, tras el lanzamiento, la autora.

“El éxito de la novela es algo totalmente inesperado, pero me siento feliz y satisfecha. ‘La Esfera’ es una novela que cautiva, sus diálogos son apasionantes y te envuelven. No puedes parar de leer, porque necesitas saber qué va a suceder” — Gabriela Arrieta

La escritora y su éxito

La Esfera empezó a escribirse en marzo del 2020, pocos días después de que iniciara la pandemia. En junio la autora la inscribió y fue en marzo de este 2021 que la lanzó. Siempre, sin esperar un resultado como el que aún agradece.

Tras su publicación internacional, en mayo, La Esfera ocupó el primer lugar (en la categoría de e-book) en Ficción Histórica en Español en Amazon, la tercera posición en Ficción en Español y el puesto 164 en general de los libros en español, esto, entre 14.423 títulos, recuerda la autora.

“Es algo que me sorprende, nunca lo esperé, simplemente al día siguiente ya era bestseller en Amazon y nos mantuvimos así durante una semana entre más de 14.000 títulos en español, lo cual es ya suficiente motivo para estar orgullosa, pero un orgullo bien entendido, yo diría que más que orgullosa, feliz, feliz porque lo que escribí logró tocar las fibras de miles y miles de personas y las sigue tocando día con día”, comentó la escritora, quien escribe desde que recuerda y que aún conserva una libretita que le regaló una amiga para que fuera feliz llenando de palabras, pensamientos e ideas aquellas páginas blancas.

Gabriela Arrieta cree que las palabras la salvan. Antes de La Esfera nacieron los libros Tiempo de encontrarse y Con el alma al viento. A la vez, tiene escrita una novela autobiográfica a la que considera que le falta tiempo para ver la luz.

“He escrito desde que tengo memoria, los libros y la música han sido mis eternos compañeros. Escribo para poder entender la vida, mi vida y la de otros. Por eso siempre he dicho que las palabras me salvan de una u otra forma. Son como alas de paloma que me permitan volar y sentirme libre.

“Escribo de lo que quiera, no hay guiones, no hay planificación, todas mis columnas se desarrollan al momento de escribirlas, nunca he hecho una lista de lo que voy a escribir. Lo mismo sucede con las novelas, simplemente las escribo. Es como cocinar, yo comienzo y al final tengo un plato que tal vez ni imaginaba”, cuenta.

Complemento único

Gabriela Arrieta habla con el mismo orgullo de su novela que de la banda sonora que le acompaña. La música fue trabajada por los músicos costarricenses José Chepe González, Carlos Tapado Vargas, Elvis Porras, Felipe Solís e Izmael Pacheco. Asimismo, celebra que la portada fue trabajada por una diseñadora costarricense radicada en España: Andrea Barrantes.

La Esfera, novela que se escribió intensamente, sin horario establecido y mientras la autora se acompañaba por música instrumental, amalgama literatura, música y arte.

“Como ya dije, La Esfera no fue un proceso planificado. Aunque tengo que admitir que tal vez una de las cosas más significativas que me deja La Esfera fueron las personas que de una u otra manera estuvieron a mi lado apoyándome. La elaboración de la portada, por ejemplo, que hizo una tica diseñadora que vive en España, Andrea Barrantes, y que captó de forma total y absoluta el mensaje y el significado de La Esfera.

“Y por supuesto los muchachos que formaron la banda sonora, que también fue un proceso totalmente espontáneo”.

La escritora ahondó en todo el ciclo que pasó hasta proponerle a los músicos hacer una banda sonora especial para La Esfera.

Si bien ella registró el libro en junio, aún le hacían falta unos capítulos por terminar. Fue un proceso complejo porque reconoce que su historia daba para mucho más. Hizo una pausa de meses, en los que se topó con la tristeza, quería regresar a su criatura literaria, pero debía atender otras obligaciones.

Regresó a La Esfera y, tras leer su creación, en tres días terminó los capítulos que faltaban. A finales de enero se reunió con los músicos y espontáneamente surgió la idea de la musicalización. Una vez más, sin haber planificado nada.

. Gabriela Arrieta, autora de 'La Esfera', cuenta con experiencia como directora ejecutiva de fundaciones relacionadas con el medio ambiente. Además, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica y en Washington; así como para la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. También tiene estudios en Teología. Foto: GA para LN

“Ya había determinado que el día del lanzamiento sería el 3 de marzo y bueno, les pregunto a los músicos si entran en esa ‘gabrielada’ y ellos me dicen que sí. Entusiasmados comienzan a leer la novela y, eventualmente, cada uno hace sus composiciones, basados en un personaje o en una situación particular de La Esfera.

“Es así como, casi sin querer, el 2 de marzo estamos terminando la banda sonora y en la madrugada, Felipe y yo estamos ‘bautizando’ cada melodía. Fue emocionante y una vez más espontáneo y hasta divertido el proceso”.

El éxito de La Esfera ha permitido que las seis ediciones que han sacado a la venta se agoten.

“Hemos tenido al día de hoy (octubre 2021) seis ediciones de La Esfera que prácticamente desaparecen en un día cada una. Eso quiere decir mucho, la gente quiere leerla, quiere tener el libro, tenerlo en su mesa de noche.

“Recibo cientos de mensajes diciéndome que la comienzan y que no pueden parar de leerla, que lloran y ríen en determinados capítulos y muchos etcéteras que me hacen cómplice entre cada lector y ese ‘hijo’ mío que se llama La Esfera”, cuenta.

Tras la buena acogida, Gabriela Arrieta ha sido entrevistada por medios de República Dominicana, Panamá, Perú, México, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela.

Hoy la escritora continúa agradecida con “la gente tan talentosa en este proyecto, los músicos, la diseñadora y un público leal y extraordinario que desde el día que salió La Esfera le ha apoyado y retroalimentado”. Asegura que hay quienes le comentan que visualizan su libro adaptado al cine.

Arrieta, madre de un hijo y agradecida por Jorge -su compañero de vida Jorge-, no deja de crear. Ahora mismo tiene una cuenta en TikTok en la que aborda variados temas que han resultado de interés para los integrantes de esa red social.

