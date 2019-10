Ishtar: –A María la conocí en la pantalla, cuando la vi actuar en Henry & June, de Philip Kaufman. Adoré su belleza, su gracia. La inteligencia sutil en la construcción del personaje. María era Anaïs Nin, así la he imaginado hasta el día de hoy. Después de ver la película me devoré todos los diarios de la escritora. Creo que esta película marcó a muchos de mi generación. Y como 20 años después fui a presentar el largometraje El camino en la Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo y cuando llegué al hotel, mi habitación no estaba lista. Me pidieron muy amablemente que esperara en el hall. Dos horas más tarde, me dieron mil disculpas por la tardanza y como compensación me entregaron una tarjeta para ir de 5 p. m. a 7 p. m. al piso 9 del hotel a beber o comer alguna delicatessen. Y justo eran las 5 de la tarde, así que dejé las maletas y me fui al vip.