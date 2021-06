A partir de las reflexiones de Retana me interesa destacar al disfraz realizado con retazos, fragmentos de tela o de otros objetos, el disfraz bricolaje. Este disfraz bricolaje lo considero como el juguete primordial para niños, especialmente cuando no se tienen los recursos de adquirir disfraces ya confeccionados. Es el disfraz de los niños de las barriadas marginales, pero también es el disfraz de la imaginación. Con un disfraz bricolaje no solo asumimos una identidad sino que trabajamos creativamente, ensamblando fragmentos de mundo. Más que simulación es un proceso de apropiación y construcción de una identidad propia.