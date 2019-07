“Cada necesidad temática me la planteo como un reto técnico. Hay algo que me dice que tengo que hacerlo. No me veo haciendo una obra si no hay un reto técnico. Si siempre hago lo mismo, ya lo sé hacer; necesito algo que me dé una motivación extra; necesito pellizcarme para que haya algo de incertidumbre en el proceso”, cuenta este hombre de 58 años. Es un reto personal que redunda en un aporte para la obra gráfica costarricense.