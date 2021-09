¡Imperdible! Netflix revelará adelantos y exclusivas en Tudum, un evento gratuito lleno de famosos

Antes de empezar a ver una serie o película en Netflix usted escucha el ‘Tudum’, un sonido muy particular que con los años se ha convertido en un sello de la plataforma streaming. Sin embargo, Tudum también es el nombre de un esperado evento global, con que Netflix pretende entretener y agradecer a sus suscriptores.

De forma virtual, la actividad tendrá lugar este sábado 25 de setiembre, a las 10 a. m. (hora de Costa Rica). Contará con la participación de grandes estrellas internacionales del cine y la televisión, quienes darán a conocer novedades y adelantos de lo que tendrá Netflix para los próximos meses.

Algunas de las figuras que formarán parte de este evento gratuito y abierto a todo el mundo son: Henry Cavill, Jennifer Aniston, Idris Elba, Millie Bobby Brown, Dwayne Johnson, Halle Berry, Chris Hemsworth, Zack Snyder, Charlize Theron y Omar Sy.

Personalidades de la talla de Dwayne Johnson, Idris Elba y Charlize Theron formarán parte de Tudum, el evento global organizado por Netflix. Netflix para LN.

Las producciones en español también estarán presentes, pues en el Tudum participarán Manolo Cardona (¿Quién mató a Sara?), Álvaro Morte (La casa de papel), Alejandro Speitzer (Alguien tiene que morir) y Maite Perroni (Oscuro deseo), entre otros.

En total, está prevista la participación de más de 145 personalidades así como creadores de contenido de todas partes del mundo. Todos ellos, representarán a unas 100 series, películas y especiales.

“Ellos se unirán a esta plataforma virtual en este emocionante día, que estará lleno de exclusivas y adelantos que se podrán ver por primera vez”, anunció Netflix por medio de un comunicado de prensa.

“Los fans serán los primeros en enterarse de noticias y echar un primer vistazo. Además, podrán ver nuevos tráilers y clips exclusivos”, agrega el comunicado

El evento se podrá ver a través de los canales oficiales de Netflix en YouTube, así como por medio de Twitter, Twitch y Facebook.

Novedades y exclusivas

Tudum tendrá una duración de tres horas y contará con conversaciones y paneles interactivos con las estrellas y creadores de Netflix.

Algunas de las producciones sobre las que se compartirán noticias y adelantos serán Stranger Things, Bridgerton, Emily in Paris, The Umbrella Academy, La casa de papel, Cobra Kai, No miren arriba y Floor is Lava, entre muchos otros títulos.

La comediante y YouTuber canadiense Lilly Singh será la anfitriona de la primera hora del evento, en la que destaca un adelanto exclusivo de Alerta roja -película protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot-, que se estrenará el 12 de noviembre. También habrá adelantos de Bridgerton y Ozark, así como una sorpresa especial sobre Stranger Things.

La segunda hora tendrá como conductores a los actores Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, ambos de Stranger Things. Entre lo más esperado que revelarán está un primer vistazo a The Sandman, Vikings: Valhalla y la cuarta temporada de Cobra Kai, entre otros.

La tercera parte estará a cargo de la actriz Nicola Coughlan, de Bridgerton. Durante esta segmento, entre otras cosas, los fans conocerán la fecha de estreno de la segunda temporada de Emily in Paris.

Además, los fans disfrutarán de un saludo especial de la nueva reina de The Crown, así como un clip exclusivo del filme No mires arriba. Otras de las develaciones serán el tráiler de la precuela de Army of the Dead, llamada Army of Thieves, y una gran noticia relacionada con The Witcher.

Asimismo, si usted desea interactuar con otros usuarios que también están conectados al evento, podrá hacerlo a través de un watch party o reunión virtual. En esta sala abierta, que estará activa en las redes sociales de Netflix Geeked, se discutirán todas las novedades del Tudum conforme se vayan revelando.

Además, previo al evento, habrá antesalas especiales. Estas comenzarán a partir de las 7 a. m. destacando contenido de animé y algunas series y películas coreanas e indias, entre otras.

Si desea más información sobre este evento, puede visitar el sitio oficial Tudum.com.