Especial 70 aniversario: Programas únicos que dejan huella

“Venga, venga, a TV Mejenga” era un llamado a que pasara cualquier cosa. (ARCHIVO)

Algunos programas fueron rarezas o novedades en su momento: pronto tendrían imitadores, seguidores y mil reencarnaciones. En la televisión tica, algunos irrumpieron por sus formatos novedosos (Telemercado) o por su capacidad de capturar un momento cultural (TV Mejenga).

Otros nos siguen acompañando, como Un encuentro con Cristo, y otros parecen cada vez más necesarios, como Atisbos. De una u otra manera, algunos programas únicos en su estilo dejaron huella. Aquí recordamos algunos de ellos.

Telemercado

¿Qué le vendo? ¿Qué le compro? ¿Qué le cambio?”.

Hay frases que uno escucha en la televisión y la radio una vez y no se despegan de la memoria nunca más, sobre todo con una voz con la del locutor y animador Iván Díaz, a quien los ticos conocieron en el 80 en Radio América Latina y luego en Columbia, Sonora y Victoria, como reseñó Viva.

Con Cambalache, en radio desde 1980, el peruano les enseñó a los ticos a vender, comprar y cambiar cualquier cosa, y a punta de “avisitos de mil”, como decía, levantó una carrera que seis años después lo llevó a la tele, en Telemercado.

Ese programa inició en canal 2 y pasó luego por el 19, el 31 y el 33, donde se despidió, finalmente, en el 2015. Díaz tuvo otros programas, como Al que quiere celeste..., estrenado el 16 de setiembre del 2002 como gran novedad del 13, anunció la Teleguía.

Allí, la fiesta iba de todo: de rifas, de concursos, de juegos… el charco de Díaz, quien fue figura fija de Teletón desde el inicio.

En diciembre del año pasado, se despidió de la televisión: volvió a Perú, donde según La Teja, iría a reencontrarse con la familia que había dejado atrás en los años 70. Su voz se quedó con nosotros.

Tv Mejenga

En setiembre de 1997, a un año de su llegada a canal 7, era el tercer programa más visto del país (le ganaban Sábado gigante y El planeta azul).

Había empezado su vida en canal 2, en 1993, donde acompañó el ritual más importante de la cultura tica, o sea, perecear en tardes de fútbol.

Tres años después dejó el 2 y todo el mundo lo quería; en el 7, alcanzó la máxima popularidad. ¿Qué era TV Mejenga? Un vacilón. “Venga, venga, a TV Mejenga” era un llamado a que pasara cualquier cosa.

Así quedó claro desde el primer programa, el 8 de setiembre de 1996, cuando Mauricio Montero rapó a Rueda porque el animador perdió la apuesta: la Liga se llevaba el campeonato.

TV Mejenga era fútbol, modelos y presentadoras (Glenda Peraza, Andrea Aguilar…) y rifas de planchas, atunes, millones en efectivo… todo, el domingo antes del partido.

En diciembre del 2004, la fiesta se acabó en Teletica y siguió al 13, donde se mantuvo, entre polémicos sobresaltos y pausas, hasta el 2011.

Un encuentro con Cristo

En aquellos tempranos 90 no solo había espacio para la charanga.

En 1992 (y ahora), muchos necesitaban al menos un ratito al día compartido con Dios.

Así llegó a Teletica, tras siete años en Radio Fides, Ileana Ramírez, con su microprograma Un encuentro con Cristo. A mediodía, después de las noticias o como están hoy, a las 10 a. m., la presentadora tiene unos cuantos segundos para llevar un mensaje de ánimo a los creyentes.

Para Ramírez, hacer esta labor de evangelización le brinda fuerza a pesar de tantas pruebas. “Soy sobreviviente de un infarto masivo al miocardio hace tres años.

Si yo no estuviera con el señor sirviéndole, yo no estaría viva”, dice. “Uno humanamente puede cansarse, pero jamás de estar de este camino, porque es maravilloso, novedoso, es algo nuevo todos los días. No tengo palabras para describir lo que ocurre en mí.

Es algo maravilloso. No tiene tiempo para aburrirse ni para deprimirse”. Ahora, en 60 segundos, trata de dejar un mensaje para todos los días. “Dios le bendiga”, dice, desde hace 25 años.

En el 2011, como reseñó Viva, la evangelizadora volvió a Radio Fides. Ahora hay oraciones en más momentos del día.

Atisbos

La cultura escasea todavía en la televisión tica, pero por muchos años, Atisbos, el programa del exministro de Cultura Guido Sáenz, fue un foro de encuentro con los artistas y pensadores más señeros del país.

“En cada minuto de su elaboración y edición lo disfruto”, decía Sáenz a La Nación en 1979. Según contó Sáenz al diario muchos años más tarde, un día el gerente de Teletica, Augusto Carballo, le dijo: “Usted, que sabe de arte, don Guido, ¿por qué no hace un programa?”.

'Atisbos', el programa del exministro de Cultura Guido Sáenz, fue un foro de encuentro con los artistas y pensadores más señeros del país. (archivo)

Y así, Atisbos empezó a verse en el no tan favorable horario de las 10:30 p. m. los lunes (con repetición domingo a las 11 a. m.), y realizado con apoyo de la Universidad Estatal a Distancia.

No solo entrevistaba: en 1980, mostró, por ejemplo, un recorrido completo por el Teatro Nacional. Atisbos estuvo 20 años al aire (en 1997 pasó a canal 13 y allí cerró tras dos años).

Comentarios con el Dr. Abel Pacheco

Abel Pacheco es un hombre múltiple: al número de sus intereses solo lo opaca el de sus dichos.

De 1976 al 2001, los prodigó en televisión en distintos programas, de los cuales el más recordado no tuvo nombre al inicio porque no le hacía falta: eran los “comentarios” del doctor Abel Pacheco (dirigió el Hospital Psiquiátrico Nacional en los años 70).

Abel Pacheco acompañó a las familias ticas con comentarios sobre salud, curiosidades, recuerdos y demás. (ARCHIVO)

Médico y autor premiado, acompañó a las familias ticas con comentarios sobre salud, curiosidades, recuerdos y demás.

Tuvo otros microprogramas, como Ayer y hoy en la historia y Leyendas y tradiciones nacionales en Telecentro (canal 6), luego en el 2 y en canal 11, donde concluyó en el 2001.

El 7 de abril de 1997 dijo a La Nación que le daba risa que dijeran que aspiraría a la presidencia de Costa Rica. Asumió el cargo el 1.° de mayo del 2002.

Lencho

Lorenzo Lencho Salazar nació en San Roque de Naranjo, su comida favorita es la olla de carne y empezó a cantar a cinco pesos por noche en un bar por el Morazán.

Todo eso le contó a Viva en una de tantas semblanzas sobre este folclorista, quien junto con figuras como Miguel Salguero y María Mayela Padilla llenó las pantallas de dichos, canciones y cuentos de muchos rincones de Costa Rica.

'Un momentico con Lencho Salazar' fue su último microprograma. (ARCHIVO)

En programas de Salguero como El fogón de doña Chinda (1983-1990) y Gentes y paisajes (1997-1999), de canal 7, o La familia Mena Mora (1999, canal 6), compartió con algunos de los folcloristas más reconocidos del país.

Bien podría decirse que fueron estos programas lo que cimentaron en las más recientes generaciones lo que el país fue (y sigue siendo). Un momentico con Lencho Salazar fue su último microprograma, que siguió a Telenoticias de 1995 al 2005.